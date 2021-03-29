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Биатлонист пояснил, почему российские спортсмены перешли на немецкие винтовки

Российский биатлонист объяснил, почему российские спортсмены перешли на немецкие винтовки
Немецкая винтовка «Anschutz» дороже российских, которые уступили по международным стандартам, рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Снаряжение для биатлона — это больной вопрос. У нас, конечно, есть свои винтовки, но они уже не соответствуют международному стандарту. Я вспоминаю времена, когда все гонялись за нашими винтовками, а мы их выдавали только соцстранам. А сейчас лидирующее положение в мире занимает немецкая винтовка «Anschutz», — прокомментировал Алябьев.

По его словам, «Anschutz» — качественная винтовка, но ее цена в 3–4 раза выше российского аналога. Однако, с сожалением отметил Алябьев, в 90-е годы цех по производству российских винтовок закрылся. Сейчас на концерне «Калашникова» пытаются запустить производство винтовок для биатлона, но все находится на стадии развития.

«В свое время я сказал замминистра обороны: «У нас есть все: ракеты, самолеты, подводные лодки. А биатлонных винтовок нет». Он был очень удивлен и предложил разобраться, но пока все кончилось разговорами. Хотя в Туле есть самоучки, которые могут производить такие винтовки», — рассказал Алябьев.

 

По разным источникам, стоимость снаряжения биатлониста в среднем около 1 млн рублей на человека. Так, винтовка «Anschutz» стоит порядка 300 тыс. рублей, патроны для нее — до 20 рублей за штуку. Средняя стоимость лыж около 40 тысяч рублей, при этом спортсмену требуется несколько пар. Спортивная форма обойдется минимум в 15 тысяч рублей. При этом не учитывается стоимость питания и проживания. 

Ранее ФАН рассказывал, что российский биатлонист Эдуард Латыпов стал вторым в мужском масс-старте на последнем этапе Кубка мира, который завершился в Швеции.

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