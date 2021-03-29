Биатлонист пояснил, почему российские спортсмены перешли на немецкие винтовки



Немецкая винтовка «Anschutz» дороже российских, которые уступили по международным стандартам, рассказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Снаряжение для биатлона — это больной вопрос. У нас, конечно, есть свои винтовки, но они уже не соответствуют международному стандарту. Я вспоминаю времена, когда все гонялись за нашими винтовками, а мы их выдавали только соцстранам. А сейчас лидирующее положение в мире занимает немецкая винтовка «Anschutz», — прокомментировал Алябьев.

По его словам, «Anschutz» — качественная винтовка, но ее цена в 3–4 раза выше российского аналога. Однако, с сожалением отметил Алябьев, в 90-е годы цех по производству российских винтовок закрылся. Сейчас на концерне «Калашникова» пытаются запустить производство винтовок для биатлона, но все находится на стадии развития.

«В свое время я сказал замминистра обороны: «У нас есть все: ракеты, самолеты, подводные лодки. А биатлонных винтовок нет». Он был очень удивлен и предложил разобраться, но пока все кончилось разговорами. Хотя в Туле есть самоучки, которые могут производить такие винтовки», — рассказал Алябьев.

По разным источникам, стоимость снаряжения биатлониста в среднем около 1 млн рублей на человека. Так, винтовка «Anschutz» стоит порядка 300 тыс. рублей, патроны для нее — до 20 рублей за штуку. Средняя стоимость лыж около 40 тысяч рублей, при этом спортсмену требуется несколько пар. Спортивная форма обойдется минимум в 15 тысяч рублей. При этом не учитывается стоимость питания и проживания.

Ранее ФАН рассказывал, что российский биатлонист Эдуард Латыпов стал вторым в мужском масс-старте на последнем этапе Кубка мира, который завершился в Швеции.