Африканский бизнес в ОАЭ: как Дубай стал главным деловым центром региона

В настоящее время в Дубае располагаются более двадцати одной тысячи компаний из Африки. Всего за несколько лет, начиная с 2017 года, их число выросло более чем на четверть, сообщает Торгово-промышленная палата эмирата.

Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов становится все более популярен у бизнесменов Африканского континента. В этом есть как безусловные преимущества, так и недостатки.

Почему Дубай стал местом притяжения для африканских предпринимателей и как это может отразиться на местной экономике — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Новая тенденция

На протяжении многих лет большинство деловых центров Африки находилось на территории Европы — в Париже, Лондоне, Лиссабоне и Берлине. Такая ситуация сложилась еще в период колонизации Африканского континента.

Процессы деколонизации, начавшиеся после Второй мировой войны и продолжавшиеся до середины 1970-х годов, должны были это изменить, однако африканские деньги все равно, как и раньше, поступали в европейские финансовые центры.

Ситуация переменилась только в последнее десятилетие, однако штаб-квартиры бизнесменов Африки так и не переехали на родину — новым местом их базирования стали Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас в Дубае располагается не менее 45 штаб-квартир транснациональных компаний, связанных с Африкой. При этом на «родном» континенте их значительно меньше — всего 26.

Дубайское направление

Арабская весна в 2011 году стала переломным моментом не только для ближневосточных стран. Примерно в этот период африканские капиталы и предприятия стали перебираться в ОАЭ.

«Большой приток африканцев в Дубай прослеживается с 2011 года. Арабская весна фактически помогла открыть Дубай и ОАЭ для большего интереса со стороны африканских стран», — говорит Теодор Карасик, старший советник вашингтонской консалтинговой компании Gulf State Analytics.

Направление становится все более популярным, не только у бизнеса, но и туристов региона: в 2016 году число африканских путешественников выросло до 600 тыс., а в 2019 — до 810 тыс. человек. Это не менее 6% от общего числа посетивших Дубай иностранцев.

Если в начале века торговля эмирата с африканскими странами составляла всего около 3% от общего объема, то к 2018 году этот показатель вырос уже до 10%.

По статистике дубайской таможни, в торговом рейтинге эмирата Африканский континент стоит на третьем месте после Азии и Европы.

Ils cachent à Dubai

There are now more than 21,000 African companies in Dubai, which is part of the United Arab Emirates (UAE). It's a number that has increased by over a quarter since 2017, Dubai Chamber of Commerce



Dubai, the business capital of Africa https://t.co/MJjIcuPmge — Prince Kambale M (@Prince_kambale) March 28, 2021

Благоприятная среда

Примечательно, что власти города в ОАЭ не предпринимали специфических усилий для привлечения африканских предпринимателей.

«Не правительство эмирата, а люди, находящиеся у власти в Африке, решили вести бизнес в Дубае», — рассказал управляющий партнер компании Infomineo Мартин Тронквит.

Теперь же Дубай лидирует в гонке за звание главного делового центра Ближнего Востока и Африки. Во многом добиться этого удалось благодаря развитию инфраструктуры, а также с помощью политики нейтралитета и невмешательства со стороны местных властей.

https://t.co/rk65vDsf9M

Dubai is the business center of the Middle East and one of the fastest growing economies. Dubai's economic strength is based on the thriving small businesses in the city. The main revenue comes from the oil industries, pic.twitter.com/YwO3ixmWk2 — niftyinternational (@niftyinternati1) October 25, 2018

Привлечение иностранных партнеров и инвестиций позволяет диверсифицировать экономику региона, все более снижая зависимость от нефтяных доходов.

Если говорить об африканском направлении торговли, то за последние 15 лет рыночные отношения Дубая с этим континентом вне нефтяного сектора существенно усилились, увеличившись на 700%. В 2019 году оборот достиг 50 млрд долларов, в то время как, например, в 2015 году он составлял 33 млрд долларов.

Африканские штаб-квартиры

По данным Infomineo, сейчас в Дубае действуют шесть региональных штаб-квартир энергетического сектора, восемь занимаются финансовыми услугами, семь — автомобилями и запчастями для них, а пять — технологиями. За ними уже следуют аэрокосмические и оборонные предприятия, оптовые компании, здравоохранение и транспорт.

Почти половина крупнейших компаний Африки, входящих в рейтинг Fortune Global — 500, располагаются в Дубае. Это более чем в 3 раза выше по сравнению с южноафриканским Йоханнесбургом. За ним уже следуют кенийский Найроби, марокканская Касабланка и нигерийский Лагос.

«Это действительно казалось нелогичным, поскольку Дубай технически не расположен в Африке», — считает финансовый аналитик Мартин Тронквит.

Впрочем, бизнес-привлекательность эмирата является весьма обоснованной, чему способствует государственный курс страны.

Преимущества Дубая

Популярности крупнейшего города ОАЭ среди прочего способствовала развитая инфраструктура — деловая, туристическая и транспортная.

«Для многих [предпринимателей. — Прим. ред.] легче отправиться из Африки в Дубай, чем летать внутри страны», — рассказал Исаак Кваку Фокуо-младший, основатель базирующейся в ОАЭ инвестиционной консалтинговой фирмы Botho Emerging Markets Group.

Emirates expands Services to Lusaka and Harare – Airspace Africa https://t.co/vLSmCzAgdG — Airspace Africa (@AirspaceAfrica) March 25, 2021

При этом, по словам специалиста, в том же Лондоне или Нью-Йорке сейчас существует слишком много ненужных барьеров, затрудняющих ведение бизнеса, в том числе необходимость дополнительной бумажной волокиты вроде предоставления банковских выписок для получения деловой визы.

The United Arab Emirates (UAE) has announced a new remote work visa that allows employees from all over the world to live and work in Dubai remotely.

Read More: https://t.co/PPuvE6NA3h — Africa Today News, New York (@atndaily) March 22, 2021

Кроме того, строгие визовые правила присутствуют и на Африканском континенте. Это может стать обременительным для иностранных бизнесменов, посещающих страну. Гостеприимство же ОАЭ делает Дубай более привлекательным для предпринимателей.

Африканский капитал

Хоть за два последних десятилетия африканская деловая среда претерпела положительные изменения, ситуация в стране все еще не соответствует запросам глобальных компаний, особенно в отношении международной торговли.

Лагос, например, мог бы стать деловой столицей Африки, поскольку в масштабах всего континента Нигерия имеет крупнейшую экономику. Тем не менее, по результатам ряда исследований, крупнейший город Нигерии был признан одним из худших в мире для жизни, в том числе и по причине проблем с обеспечением личной безопасности. Это касается и других стран региона.

«Также трудно привлечь топ-менеджеров и их семьи в страны, где для большинства из них образование, здравоохранение и безопасность не соответствуют мировым стандартам», — отмечается в докладе Infomineo.

Хоть Найроби, Лагос, Йоханнесбург, Каир и Аккра на сегодняшний день все же являются важными финансовыми центрами Африки, однако Дубай играет решающую роль для бизнеса всего континента, что делает его деловой столицей.

Взаимный интерес

Внешняя политика Объединенных Арабских Эмиратов подразумевает расширение связей с развивающимися рынками мира. Власти этой страны находятся в постоянном поиске новых партнеров и активно инвестируют в перспективные предприятия по всему миру.

Государство Персидского залива в своих инвестициях в Африку на данный момент пока уступает только Китаю. Однако это может измениться, как минимум в ряде отдельных стран, так как ОАЭ все более наращивают свою инвестиционную активность.

Богатые ближневосточные страны присматриваются к Африке в контексте восстановления ее экономики с акцентом на добычу полезных ископаемых и продвижение современных проектов «зеленой» энергетики.

Ms. Habiba Al Mar'ashi moderated a panel in the 2021 Middle East & Africa Green Building Council Congress in the following session: 'How can retrofitting bring net zero buildings upfront?'. pic.twitter.com/GRXwNRjXXM — Emirates Environmental Group (@eegemirates) March 24, 2021

Подогревает интерес арабских стран и Континентальная зона свободной торговли, организация которой была утверждена в январе 2021 года. В нее войдет блок из 54 стран Африки с общей численностью населения в 1,3 млрд человек.

В Африке начала функционировать континентальная зона свободной торговли AfCFTA https://t.co/gG5OVk4ETT #uzb — UzDaily.uz (@uzdailyuz) January 8, 2021

Кроме того, ОАЭ активно участвуют в инициативе «Один пояс — один путь», которая улучшит торгово-транспортные связи рынков Европы, Азии и Африки.

Недостатки «африканского Дубая»

Расположение

Главным минусом для бизнеса является то, что африканские фирмы находятся на значительном расстоянии от своих целевых рынков. Это затрудняет мониторинг ситуации в стране и снижает деловую мобильность предпринимателей.

Для устранения этого негативного фактора Торгово-промышленная палата Дубая за последние семь лет создала четыре своих международных офиса в Африке — в Эфиопии, Гане, Мозамбике и Кении.

Super Gov @MikeSonko with His Excellency the Ambassador of the United Arab Emirates to Kenya, Khalid Khalifa al Mualla.The Chairman of the Sharjah Chamber of Commerce, Abdullah Sultan al Owais and others during the opening of the TADE Mission East Africa Conference in Nairobi. pic.twitter.com/Rs2ku6tDjS — Nickko Nyamai (@nickkonyamai) December 10, 2018

Налоговое убежище — польза не для всех

С другой стороны, статус Дубая как налогового убежища наносит финансовый ущерб самой Африке. Политика эмирата, подразумевающая наличие крупных оффшорных проектов, зон свободной торговли с низкими налогами и высокий уровень секретности финансовых процессов способствует оттоку африканских капиталов в ОАЭ.

«Африканский континент теряет ценные доходы, в которых он нуждается, из-за того, что компании избегают уплаты налогооблагаемого дохода. Это определенно проблема», — считает Лакшми Кумар, политический директор Global Financial Integrity в Вашингтоне.

«Кровавое золото» Дубая

Объединенные Арабские Эмираты, стремящиеся укрепить свои позиции в качестве крупного золотого хаба, также критикуются за участие в незаконной торговле драгоценным металлом. В Дубае в настоящее время оперируют Золотая и Бриллиантовая биржи.

На территории эмирата нет добывающих ценные металлы шахт, однако эмират активно импортирует их из других стран, в том числе из зон военных конфликтов или по связанным с преступностью каналам.

ОАЭ предлагают торговцам золотом уникальные условия: в стране отсутствуют налоги на импорт необработанного золота и драгоценных камней. Ввозная пошлина при этом на такие товары является нулевой. Ежегодно в ювелирных мастерских обрабатывается свыше 250 тонн металла.

После роста цен на золото африканский регион охватила новая золотая лихорадка, что привело к увеличению случаев кустарной добычи ценных ресурсов, в том числе и с применением детского труда. Преимущественно средством его сбыта становится контрабанда.

Африканский континент за последние годы стал наиболее важным для ОАЭ центром экспорта золота. После истощения запасов углеводородов Дубая на первом месте в экспорте эмирата стоит нефть, а на втором — именно драгоценные металлы.

В помощь коррупции

Непрозрачность финансовых потоков Дубая, привлекающая иностранцев, является важным обстоятельством, в том числе и для представителей элиты африканских стран. Нечестно нажитые доходы нередко вкладываются в рынок недвижимости города на берегу Персидского залива.

«Дубай является ключевым центром почти для каждого преступления, что делает его немного уникальным», — заметил политический директор Global Financial Integrity Лакшми Кумар.

Выбор ОАЭ

Одним из главных направлений политики Объединенных Арабских Эмиратов сегодня становится диверсификация национальной экономики. На этом пути Абу-Даби выходит далеко за пределы ближневосточного региона. Африка в данном случае становится дополнительным партнером для инвестиций.

Внутренняя политика государства Персидского залива имеет плотную взаимосвязь с внешней — расчет на создание стабильной и притягательной для иностранных партнеров среды внутри страны позволяет привлечь в ОАЭ иностранные инвестиции и элиту других стран, готовую сотрудничать в «домашних» регионах.