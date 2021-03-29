Вор в Таиланде уснул во время ограбления в доме полицейского. ФАН-ТВ

Кадры с места преступления разошлись по Интернету. О воре-домушнике рассказали в местных СМИ, а видео на YouTybe-канале набрало более миллиона просмотров.

Необычный инцидент произошел в провинции Пхетчабун в Таиланде. 22-летний молодой человек в поисках наживы бродил ночью по окрестностям. Около двух ночи преступник проник в незнакомый дом, но почувствовал усталость и решил вздремнуть. Он включил в одной из комнат кондиционер и устроился под одеялом. Утром оказалось, что дом принадлежит полицейскому, а уснул несостоявшийся домушник в комнате дочери офицера. Обнаружив спящего молодого человека, представитель закона вызвал подкрепление. Проснулся вор уже в компании правоохранителей: его взяли под стражу за кражу со взломом и незаконное проникновение и увели из комнаты уже в наручниках.

Похожий случай произошел в сентябре 2020 года в Индии. Уснувшего в доме после преступления вора выдал собственный храп.