«Стратегический резерв» вакцинации от COVID-19. Колонка доктора Мясникова

Давайте поговорим о прививке от коронавирусной инфекции. Как вы знаете, недавно президент России Владимир Путин прошел первый этап вакцинации от COVID-19, прививку он перенес хорошо. Вторая инъекция ему еще предстоит. Таким образом, глава государства подал отличный пример всем россиянам, пока опасающимся прививаться. Думаю, многие последуют примеру главы нашего государства.

Да, знаю, пока далеко не все готовы сделать себе прививку. Понять опасения людей можно. Вопросы вакцинации всегда очень трудные. Польза для всех (создание коллективного иммунитета) достигается совокупными действиями каждого индивидуума. А мы — индивидуумы — все очень разные! У всех свои мнения, убеждения, страхи и обстоятельства....

Антиванцинаторы (противников вакцинации иногда для краткости называют «антиваксы») в своих аргументах не затрудняются предоставлением каких-либо доказательств, тогда как врачи основываются именно на доказательной базе. Среди тех, кто отказывается вакцинироваться от COVID-19, не так много людей, отрицающих вакцины и лекарства в принципе. Основная масса — это люди, которые не владеют информацией, побаиваются, наслушались бреда упомянутых «антиваксов». Таких честно заблуждающихся людей надо убеждать фактами и примерами.

Нынешняя пандемия резко высветила вопросы вакцинации. Раньше мы — медики — бились в одиночку, сегодня СМИ на нашей стороне! Российские вакцины от COVID-19 оказались безопасными и эффективными. (Как ни странно, кому-то этот факт стоит поперек горла!). Я всегда убеждаю людей сделать прививку от COVID-19, используя очень простое клише. Если кто-то задает вопрос:

«Мне 65 (и более) лет, у меня диабет, онкология (или любая другая хронических болезнь, подчеркиваю, ЛЮБАЯ), мне можно вакцинироваться от COVID-19?»

Ответ:

«Нужно!»

Это же элементарно просто!

Меня часто меня спрашивали, в том числе и из-за рубежа:

«А почему тогда российский президент не вакцинируется?»

Ну вот, теперь все знают, что Владимир Владимирович Путин вакцинировался! Наш президент никогда ничего не делает непродуманно, это непреложный всем известный факт. Мое личное мнение, что это был наш «стратегический резерв» для ускорения вакцинации после просчитываемых неизбежных сомнений людей на начальном этапе. Время подтвердило безопасность наших вакцин, миллионы людей, включая нашего президента, уже вакцинированы, так что те, кто еще не сделал прививку от COVID-19, — присоединяйтесь!

И еще. Все это еще далеко не конец истории с COVID-19. Эта инфекция теперь с нашей планеты уже никуда не уйдет! И вакцинацию от COVID-19 скорее всего придется проходить периодически и регулярно. Так что привыкайте!