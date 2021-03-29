Элла Памфилова заявила об элементах вмешательства в предстоящие выборы в России

Москва, 29 марта. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что уже сейчас просматриваются некоторые попытки вмешательства в предстоящие выборы в России, передает корреспондент ФАН. Об этом она заявила, общаясь с журналистами по итогам первого организационного заседания Центризбиркома. На нем председатель ЦИК была переизбрана тайным голосованием на ближайшие пять лет.

При этом Памфилова не стала уточнять детали возможного давления на Россию извне, но отметила, что в комиссии понимают возможные риски и опасности и готовы их отражать.

«Резко изменилась ситуация в мире не только из-за пандемии, это вызвало целый ряд проблем и вовне, и внутри страны. Поэтому мы понимаем, что это будет очень сложная кампания (выборы в Государственную думу в сентябре 2021 года. — Прим. ФАН). Думаю, что далеко не все страны заинтересованы в том, чтобы адекватно и объективно оценивать эти выборы», — подчеркнула Элла Памфилова.

Кроме того, члены ЦИК в апреле-мае встретятся с представителями Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и обсудят работу международных наблюдателей на предстоящем в сентябре 2021 года едином дне голосования.

Вновь избранный председатель ЦИК также оценила новый состав комиссии. Он обновился более чем наполовину. Элла Памфилова отметила, что он заметно «помолодел», сохранив при этом опыт и знания, которыми располагают старшие представители.

«Я честно скажу, хотя я совсем не феминистка, но мне очень приятно, что у нас добавились женщины», — также добавила она.

В новый состав комиссии вошла сотрудница администрации президента Наталья Бударина, которая большинством голосов была выбрана на должность секретаря ЦИК. В комиссию также вошли председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и экс-глава городского округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина.

Памфилова подчеркнула, что новый состав ЦИК продолжит взятый ранее курс на обеспечение легитимности выборов, а также больше внимания будет уделять работе с регионами.

Первое организационное заседание нового состава Центральной избирательной комиссии продолжалось более трех часов. Как ранее сообщал ФАН, Элла Памфилова была переизбрана на должность председателя ЦИК абсолютным большинством голосов. За Памфилову проголосовали 14 из 15 членов ЦИК.

В ходе заседания также был переизбран председатель комиссии Николай Булаев, занимавший эту должность и в предыдущие пять лет. Кроме того, на встрече выступили представители различных политических движений, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Государственной думы Евгений Ревенко, заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.