Депутат Госдумы объяснил, почему США не готова отказываться от «лживых аргументов»

ФАН выпустил расследование о том, как США прикрывали свои махинации на выборах 2020 и о лжеобвинении России во вмешательстве. В нем один из агентов ФБР в отставке признался, для чего действительно была придумана «российская угроза».

«Русские уже давно абсолютно ничем нам не угрожают. Все эти истории про «русских троллей», российское вмешательство в президентские выборы 2016 и 2020 годов не стоят и выеденного яйца. Скажу больше, они сфабрикованы от начала и до конца», — рассказал экс-агент ФБР.

В беседе с ФАН депутат Государственной Думы Дмитрий Новиков еще раз подтвердил тот факт, что США, прикрывая свои внутриполитические изъяны, злонамеренно обвиняет Россию во всех грехах.

«Выстроена целая цепочка разных претензий к РФ, которые активно используются для того, чтобы обосновать давление на нашу страну и на международной арене, и в глазах собственных обывателей. Есть вполне определенная цель, которая связана с острым кризисом капитализма, в который США и другие страны Запада вползли сами и ввязали в него весь мир. Выходить из него они предполагают за счет внешней агрессии», — рассказала собеседник ФАН.

Политик вспомнил, как в конце прошлого столетия из назревавшего и очень острого кризиса США и их союзники вышли благодаря тому, что им удалось обеспечить разрушение Советского Союза и воспользоваться, с одной стороны, его энергией распада, кадровыми, природными, экономическими ресурсами.

А с другой стороны — убить часть экономического потенциала Советского Союза и тем самым расширить свои собственные конкурентные возможности на мировых рынках.

«Теперь возникает новая кризисная ситуация, поэтому очень выгодно и удобно в ней найти противника, сформировать образ врага и часть проблемы пытаться решить, во-первых, за счет него, а во-вторых, объяснить населению, что проблемы, в которые они погружены, являются результатом не изъянов, существующих в США, а именно результатом внешнего злонамеренного воздействия со стороны России», — подчеркнул Новиков.

Одномоментно это дает возможность обосновывать агрессивные действия, и даже некоторые затраты на информационную войну. Также это дает возможность оправдывать военные расходы, другие затраты, которые американский налогоплательщик несет из бюджета, тем, что есть некий источник зла (Россия), и с ним нужно бороться, считает эксперт.

«США несут эту идею, как главную миссию, но на самом деле они хотят попытаться осуществить в отношении РФ тот сценарий, который когда-то удалось выполнить. Мотивов для того, чтобы вести против России много экономических, политических, надежд, в этой связи тоже много. А то, что при этом используются фейковые новости, не имеющие отношения к действительности, никого не беспокоит. Для этого придуман красивый наукообразный термин — информационная война. А на войне, как известно, все средства хороши», — добавил собеседник агентства.

США уверены, что они обманывают врага, подчеркнул Новиков, поэтому они не готовы отказываться от своих лживых аргументов.

«Наоборот надеются, что, транслируя ложь как можно чаще, они добьются, что она осядет в головах людей и станет реальным фактором мироощущения. Для элиты США очень важно выйти из кризиса и покончить с Россией, как с конкурентом в любых смыслах», — резюмировал депутат.

Ранее депутат Государственной думы Юрий Швыткин объяснил, почему США продолжает необоснованно обвинять Россию во вмешательстве в выборы.