Осужденный в РФ за шпионаж украинец планировал передать комплектующие к ЗРК С-300 Киеву

Москва, 29 марта. Украинец Василий Василенко, осужденный в РФ за шпионаж, планировал передать Киеву комплектующие к ракетному комплексу С-300. Об этом сообщают в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что Василенко намеренно собирал в России секретные данные военного характера, передача которых могла нанести ущерб национальной безопасности.

«В конце 2019 года Василенко В. И. был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитно-ракетному комплексу С-300 в интересах государственного концерна «Укроборонпром»», — говорится в сообщении.

Следователям удалось собрать доказательства, которые полностью подтверждают причастность Василенко к шпионажу.

Ранее стало известно, что первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты на приговор Василию Василенко, который был осужден в России на 12 лет колонии за шпионаж.