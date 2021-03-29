Житель Энгельса на протяжении пяти лет насиловал несовершеннолетнюю дочь

Энгельс, 29 марта. Следователи СУ СКР по Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в растлении дочери.

Было установлено, что обвиняемый расстался с гражданской женой. Пара совместно воспитывала пятилетняя дочь. Мать девочки поощряла общение отца с ребенком, позволяла дочери ночевать у родителя. Женщина даже представить себе не могла, что с мая 2012 по ноябрь 2017 года ее бывший супруг насиловал дочь.

Жертва долгое время боялась рассказать матери о насилии, лишь поссорившись с отцом, она поведала женщине жуткие подробности своих «ночевок». Специалисты нашли общий язык с несовершеннолетней и смогли собрать необходимые доказательства совершенных в отношении нее преступлений.

Несмотря на доказательства, мужчина свою вину не признает. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Менеджер сетевого магазина два года насиловал малолетнюю дочь в подмосковном Щелково, сообщал ФАН.