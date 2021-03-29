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Житель Энгельса на протяжении пяти лет насиловал несовершеннолетнюю дочь

Житель Энгельса на протяжении пяти лет насиловал несовершеннолетнюю дочь

Энгельс, 29 марта. Следователи СУ СКР по Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в растлении дочери.

Было установлено, что обвиняемый расстался с гражданской женой. Пара совместно воспитывала пятилетняя дочь. Мать девочки поощряла общение отца с ребенком, позволяла дочери ночевать у родителя. Женщина даже представить себе не могла, что с мая 2012 по ноябрь 2017 года ее бывший супруг насиловал дочь.

Жертва долгое время боялась рассказать матери о насилии, лишь поссорившись с отцом, она поведала женщине жуткие подробности своих «ночевок». Специалисты нашли общий язык с несовершеннолетней и смогли собрать необходимые доказательства совершенных в отношении нее преступлений.

Несмотря на доказательства, мужчина свою вину не признает. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Менеджер сетевого магазина два года насиловал малолетнюю дочь в подмосковном Щелково, сообщал ФАН.

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