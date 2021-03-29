ФАН публикует фотографии с дня рождения олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой

Известная российская фигуристка Екатерина Боброва отметила свой день рождения, устроив празднование в одном из московских ресторанов, сообщает ФАН.

Олимпийской чемпионке 2014 года в командных соревнованиях в воскресенье исполнился 31 год, но она решила не ограничиваться одним днем и затеяла вечеринку еще накануне — 27 марта.

В этот вечер уроженку российской столицы окружали только самые близкие друзья и родственники. Конечно же, в первую очередь, это супруг Бобровой — также бывший фигурист Андрей Депутат.

Была среди гостей и подруга именинницы, еще одна наша знаменитая фигуристка — Евгения Медведева.

«Никогда особо не любила свой день рождения, — призналась Боброва ФАН. — Но с возрастом отношение к этому дню поменялось. В прошлом году, по известным всем причинам, мне не удалось отпраздновать свое 30-летие, хотя этот день идеально выпадал на субботу, а ресторан был заранее оплачен... Пришлось все отменить».

По словам Екатерины, она тогда сильно расстроилась, поэтому в нынешнем году, хоть была и не круглая дата, решила исправить ситуацию.

Праздник получился очень теплым и атмосферным. Начавшись с ужина в уединенной обстановке, вечер плавно перетек в шумную вечеринку. Море цветов и шаров, песни в караоке и безудержные танцы под хиты из 90-х — все это сделало торжественное мероприятие спортсменки незабываемым.

«Я была рада видеть всех своих самых близких друзей! — заявила спортсменка. — Они подарили мне настоящий праздник! Мы танцевали, пели, общались! Но самым эффектным было завершение праздника! Ведь, выходя из ресторана, держа в руках цветы, подарки и шары, не рассчитала свои силы и, поскользнувшись, разбила подбородок!»

Тем не менее все гости дружно посмеялись над этой ситуацией фразой: «Ну что, Боброва? Влетела ты в свой новый год!»

Фигуристку поздравляли не только присутствующие: смартфон разрывали многочисленные звонки от знакомых и коллег по работе.

Поклонники тоже не оставили Екатерину без внимания, и уже в полночь в «директ» социальной сети Instagram посыпались сотни сообщений и приятных слов от подписчиков.

«Хочу сказать спасибо всем: и вам, моим подписчикам и зрителям, за внимание, поддержку и радостные эмоции! — написала Боброва в специальном посте. — И отдельная благодарность — за ваши поздравления и теплые слова».

Екатерина Боброва всю свою спортивную карьеру выступала в паре с Дмитрием Соловьевым (с 2000 года по 2019-й). За это время они стали чемпионами зимней Олимпиады в Сочи, серебряными призерами ОИ в 2018 году и бронзовыми — чемпионата мира-2013.

Также в активе танцоров шесть медалей чемпионатов Европы: одна золотая (2013), три серебряные и две бронзовые.

В середине лете 2016 года Боброва вышла замуж за Андрея Депутата. В апреле 2019-го у них родился сын Александр.

Не так давно Екатерина выступала на шоу Первого канала «Ледниковый период», где ее партнером был певец Влад Соколовский.

Ранее Федеральное агентство новостей подвело итоги 110-го чемпионата мира по фигурному катанию, который в воскресенье завершился в столице Швеции Стокгольме.