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Возмущенные зрители «Маски» потребовали убрать Киркорова из жюри

Возмущенные зрители «Маски» потребовали убрать Киркорова из жюри

Москва, 29 марта. Уход звезды Comedy Club Марины Кравец из шоу «Маска» вывел зрителей из себя. Возмущенные поклонники потребовали убрать певца Филиппа Киркорова из жюри.

В минувшие выходные на НТВ вышел новый выпуск популярной телепередачи. На этот раз проект покинула юмористка Марина Кравец, скрывавшаяся под маской Солнца. Члены жюри долгое время не могли определиться, оставить в шоу этого персонажа или же Единорога. В пользу последнего высказался Киркоров.

Зрителей возмутило решение короля российской эстрады. Под последним постом в Instagram-аккаунте «Маски» певцу припомнили, что Единорог — любимый персонаж его дочери.

«Очень жаль, что жюри не сделало адекватный выбор»;

«Солнце должно было дойти хотя бы до полуфинала… Нечестно прошло голосование. Отдайте сразу приз Единорогу, что уж тянуть?..»;

«Это не личное шоу Филиппа и его дочери! Он испортил репутацию проекта!»;

«Марина лучшая на этом проекте. Полнейшее разочарование в жюри», — написали расстроенные фанаты шоу.

Возмутило зрителей и поведение телеведущей Регины Тодоренко, которая не смогла сама определиться с выбором между Единорогом и Солнцем и доверилась монетке.

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