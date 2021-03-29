Олимпийский чемпион по биатлону: «Политика уродует мировой спорт»

Советский биатлонист, заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» заявил, что в угоду политике искажаются крупнейшие спортивные состязания.

«Спорт давно перешел в политику, хотя это несовместимые вещи. Мы должны понимать, что нас во многих вещах просто нагнули ниже плинтуса. Посмотрите, что с Россией творят в спорте. Гимн — нельзя! Флаг — нельзя! Правда, что греха таить, где-то и мы виноваты: и спортсмены, и тренеры, и допинг был. Не умеем мы себя защищать», — уверен Алябьев.

Этим высказыванием Алябьев прокомментировал новости о бойкоте компаний H&M и Nike, который объявили иностранным компаниям в Китае. Бойкот был вызван комментариями организаций по поводу вероятного использования подневольного труда уйгуров на уборке хлопка в провинции Синьцзян. Олимпийский чемпион полагает, что Россия тоже должна быть жесткой в своих решениях. Кроме того, он высказался и о недопустимости участия трансгендеров в спортивных соревнованиях, поскольку рожденные мужчинами спортсмены чисто физиологически не оставят никаких шансов женщинам.

«У нас есть какие возрастные группы: юниоры, взрослые, старшие. Пусть они выступают по группе трансгендеры. Я думаю, что рано или поздно придет время, когда Россия должна будет признать выступления трансгендеров, потому что сейчас мир вывернули наизнанку», — считает Алябьев.

Между тем в мировой истории уже были факты выступления трансгендеров, чье происхождение скрывалось. Так, в фашистской Германии Генрих Ратьен под именем Доры Ратьен участвовал в соревнованиях по прыжкам в высоту на Олимпийских играх 1936 года в Берлине и занял четвертое место. В 1938 году установил мировой рекорд по прыжкам в высоту среди женщин и стал чемпионкой Европы. В этом же году его истинный пол был раскрыт.

Ранее ФАН рассказывал, что трансгендерные женщины смогут принимать участие в конкурсе «Мисс Панама» с 2021 года.