Контейнеровоз Ever Given снова встал на мель в Суэцком канале

Каир, 29 марта. Заблокировавшее Суэцкий канал судно Ever Given из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Об этом сообщает Reuters.

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн сел на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала. В результате было полностью заблокировано движение по каналу, соединяющему Красное и Средиземное моря.

Судно удалось снять с мели 29 марта. Тем не менее из-за сильных порывов ветра оно развернулось, вновь перекрыв возможность осуществлять грузоперевозку по каналу. Однако несмотря на изменение позиции, агентство утверждает, что контейнеровоз не находится на мели.

По данным телеканала Al Arabiya, судно снова развернулось по ширине канала из-за изменения направления течения в русле по причине прилива. Попытки отбуксировать его обратно на фарватер временно остановлены до того момента, пока течение вновь не изменит направление с отливом.

Каждая неделя приостановки движения грузоперевозок через этот путь грозит снижением годового роста мировой торговли на 0,2–0,4 п. п. Таким образом, мировая торговля может потерять от шести до 10 млрд долларов в неделю из-за инцидента с блокировкой Суэцкого канала, подсчитала крупнейшая германская страховая компания Allianz.