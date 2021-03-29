Телеведущая Екатерина Стриженова оступилась и упала в прямом эфире Первого канала

Москва, 29 марта. Знаменитая телеведущая и актриса Екатерина Стриженова упала в эфире Первого канала, оступившись в туфлях на высоких каблуках.

В ходе нового выпуска передачи «Время покажет» эксперты обсуждали тему воссоединения Крыма с Россией и недовольство Украины по этому поводу. Стриженова принимала активное участие в дискуссии.

Когда пришло время уходить на рекламную паузу, ведущая эмоционально объявила о перерыве в споре и стала отходить вглубь студии. В этот момент она оступилась и упала прямо в прямом эфире на глазах у соведущего, зрителей и гостей.

Инцидент запечатлели камеры. Судя по кадрам, 53-летняя телеведущая, выбравшая для съемок юбку и пиджак, не заметила небольшую ступеньку.

Неприятный инцидент произошел недавно в прямом эфире канала Antena 1. Обнаженная женщина напала на румынскую телеведущую Миреллу Вайду с камнем в руках.