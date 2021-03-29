Буйный пациент избил сотрудницу охраны в волгоградской больнице

Волгоград, 29 марта. В полицию обратилась 56-летняя сотрудница охраны. Она рассказала, что в холле приемного отделения на нее напал пациент.

Агрессивный пациент нанес потерпевшей несколько ударов кулаками без всяких на то причин, затем скрылся. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Полиция выяснила, что агрессора привезли в больницу накануне. В момент нападения на женщину он находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время допроса правонарушитель не смог объяснить причину своего поведения. Против него возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ.

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