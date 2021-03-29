Юмористка Катя Варнава показала свою шестилетнюю крестницу

Москва, 29 марта. Резидент Comedy Women Катя Варнава поделилась в Instagram снимками с шестилетней крестницей Викторией.

Девочка родилась в семье продюсера Константина Золотарева и актрисы Марии Кравченко. Варнава заявила, что это большое счастье иметь ребенка. Она назвала Вику своей «жемчужинкой», «бусинкой».

«Спасибо, друзья, за то, что сделали такой подарок, что в моей жизни есть Виктория! Люблю очень очень очень очень», — написала пародистка.

На фото Виктория сидит на руках артистки, обе — в солнцезащитных очках. Актриса, у которой нет своих детей, с нежностью держит ребенка. Видно, что Варнава наслаждается каждой минутой, проведенной вместе с малышкой.

«Я уже сначала подумал, что это ваша дочка, чуть не поперхнулся от шока», — удивился подписчик. «Будет и на вашей улице праздник, Катя. Пусть у вас будет такая же прекрасная доченька», — пожелала пользовательница.

Звезда Comedy Women ни разу не была замужем, ее связывали романтические отношения с коллегой Дмитрием Хрусталевым и хореографом Константином Мякиньковым. В 2020 году стало известно, что артистка встречается с 28-летним режиссером Александром Молочниковым.