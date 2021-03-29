LIVE: В каком состоянии российский спорт. Ждут ли нас новые победы?

В понедельник, 29 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на тему «В каком состоянии российский спорт. Ждут ли нас новые победы?».

В эти дни в Стокгольме завершился чемпионат мира по фигурному катанию — спорт, который особенно любят в нашей стране. А в Японии стартовала эстафета олимпийского огня, и уже 23 июля 2021 года в Токио должны быть открыты летние Олимпийские игры. В июне этого же года мир будет следить за чемпионатом Европы по футболу, матчи должны пройти и в Санкт-Петербурге. Большая спортивная жизнь вернулась.

В рамках нашего эфира мы обсудили, в каком состоянии находится отечественный спорт после пандемии и беспрецедентного мирового давления на наших атлетов.

Какова готовность нашего спорта к большим соревнованиям? Поговорили об ограничениях, с которыми столкнуться наши спортсмены. Узнали, можно ли прославить свое Отечество, когда победителям из России запрещают поднимать флаг и петь гимн.

Мы узнали, какое влияние оказала пандемия на развитие спорта, удается ли спортсменам подготовиться к соревнованиям и есть ли риск очередного переноса Олимпийских игр.

Мы уделили внимание детскому, профессиональному и любительскому спорту, их уровню в нашей стране, а также мерам поддержки от государства необходимым для их развития.