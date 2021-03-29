Бабушка Барака Обамы умерла в 99 лет

Найроби, 29 марта. Сводная бабушка экс-президента США Барака Обамы скончалась в Кении. Женщина скончалась на 100-ом году жизни.

Сара Обама была третьей женой деда Барака Обамы по отцовской линии. Несмотря на то, что она не приходилась президенту США кровной родственницей, он относился к ней с теплотой. В последний раз он был у нее дома в деревне Когело в 2018 году.

По словам родственников, пожилая женщина в последнее время чувствовала себя плохо. Она ушла из жизни в больнице города Кисуму.

Бывший премьер Кении Раила Одинга назвал Сару Обаму «символом стойкости и уверенности в себе» кенийских женщин, отметив, что Сара многое сделала для популяризации образования среди девочек.

Ранее российский музыкант Кай Метов сообщил в соцсетях о смерти матери. Пользователи выразили свои соболезнования, сообщал сайт 360tv.ru.