Лариса Гузеева удивила поклонников снимком дочери с выбритыми бровями

Москва, 29 марта. Известная актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поздравила свою дочь Ольгу Бухарову с днем рождения.

Наследнице звезды 28 марта исполнился 21 год. В праздник Гузеева опубликовала в Instagram необычный снимок дочери. На черно-белой фотографии у Ольги выбриты обе брови, а в носу — кольцо. Актриса назвала дочь «красавицей» и добавила, что она всегда будет рядом.

«С Днем рождения, моя добрая, красивая, честная, талантливая, любимая девочка! Мечтай! Радуйся! Люби! Будь здорова! У тебя все получится!» — пожелала Гузеева.

Публикация всего за день набрала почти 170 тысяч лайков. Поклонники с удивлением обнаружили, что Ольга Бухарова очень похожа на Ларису Гузееву в молодости. Фолловеры осыпали комплиментами наследницу телеведущей.

«Очень похожа на вас, Лариса, просто одно лицо. Хорошая девушка, красивая. Ищет себя, примеряет разные образы, это нормально. Вы молодец, что во всем ее поддерживаете, мудрая и добрая мама», — написала пользовательница.

Ранее стало известно, какую пенсию получает 61-летняя заслуженная артистка России. Оказалось, что размер выплаты составляет почти 45 тысяч рублей, а у ее коллеги Розы Сябитовой только 14 тысяч рублей.