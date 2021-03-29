Saudi Made: новый план Саудовской Аравии по увеличению экспорта

Саудовская Аравия запустила национальный бренд Saudi Made (сделано в Саудовской Аравии). Появление торгового знака стало частью стратегии Эр-Рияд по увеличению доли ненефтяного экспорта с 16 до 50 процентов к 2030 году.

Что значит появление этого бренда для Ближнего Востока и какая роль ему отводится в перестроении национальной экономики — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Saudi Made

Знак нового стандарта Saudi Made будут выдавать компаниям, которые отвечают установленным правительством страны требованиям по качеству.

«Благодаря этому бренду программа Saudi Made предоставит широкий спектр преимуществ и возможностей компаниям-членам», — заявил министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар Альхорайеф.

Логотипом нового бренда стал квадрат, на котором изображен силуэт пальмы. Снизу надпись — Saudi Made. Как говорится в презентации авторов, пальму сделали похожей на звезду, которая символизирует надежду. А нижние листья и ствол напоминают стрелку, указывающую вперед и вверх.

Власти Саудовской Аравии возлагают на новый бренд большие надежды. Они считают особую идентичность местного производителя жизненно необходимой для продвижения саудовской продукции по всему миру. Логотип Saudi Made на упаковке товара призван сформировать у потребителя ощущение продукции высочайшего качества для всей линейки экспорта королевства.

«Национальная программа промышленного развития и логистики является одной из наиболее важных для достижения результатов программы Vision-2030 и направлена на диверсификацию источников дохода, а также увеличение доли частного сектора в ВВП с 40 до 65%», — уточнил Бандар Альхорайеф.

Для возможности использования товарного знака фирмы должны подать соответствующую заявку. После этого правительственная комиссия проведет исследование компании и вынесет соответствующее решение.

Грандиозные планы

Новый бренд Saudi Made стал частью объявленного в апреле 2016 года правительством Саудовской Аравии плана реформ Vision-2030 («Видение-2030»), который по задумке Эр-Рияда поможет найти новые способы пополнения бюджета.

«Это смелый, но вполне достижимый план для амбициозной нации. Он выражает наши долгосрочные цели и ожидания, основывается на уникальных сильных сторонах и возможностях нашей страны», — отметил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман.

Ожидается, что госпрограмма повлечет серьезные изменения в государстве. Эр-Рияд наметил 96 стратегических целей в рамках 13 программ, которые принимаются на Совете по вопросам экономики и развития Саудовской Аравии.

Главным символом новой экономической стратегии Саудовской Аравии стало утверждение статуса королевства как «сердца арабского и исламского мира». Кроме того, делается упор на превращение страны в масштабный инвестиционный центр и торговый узел, соединяющий Азию, Европу и Африку.

Программа призвана не снизить нефтяной экспорт, а увеличить прочие секторы международной торговли. И новый бренд Saudi Made должен реализовать эту задачу.

Получится или нет

На первых этапах программы Vision-2030 была заявлена цель — ликвидировать чрезмерную зависимость королевства от экспорта нефти к 2020 году. Судя по данным Saudi Arabian Monetary Agency, торговый баланс Эр-Рияда в июле 2020 года значительно просел.

Но этот прошлогодний провал связан с экономическим кризисом, который разразился в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее нефтяная зависимость Эр-Рияда по-прежнему сохраняется. Доля нефтяного экспорта составляет 80% от общего числа.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман пытается привлечь иностранные инвестиции. В октябре 2018 года он обратился к российскому бизнесу.

В 2018 году экспорт Эр-Рияда в Россию немного увеличился по сравнению с 2017 годом, но уже в 2019 году он снизился. Сейчас РФ находится на 67-м месте в числе покупателей саудовских товаров. Эстония, Того, Украина закупают у саудитов больше, чем наша страна.

В то же время импорт из России с 2016 года стабильно увеличивается и уже вырос до 1,44 млрд долларов.

В пятерку лидеров стран, которым Саудовская Аравия пока продает больше всего, входят: Китай, ОАЭ, Индия, Сингапур и Турция. Но будут ли там готовы принять бренд Saudi Made на высоком уровне — покажет время.