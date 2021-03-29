Политик Сергей Кургинян назвал Украину стагнирующим и агонизирующим государством

Москва, 29 марта. Украинские власти продолжают грабить страну и устраивать провокации на границе, пока Незалежная все глубже погружается в стагнацию и агонию, заявил политик Сергей Кургинян.

Кургинян набросился и вербально «уничтожил» украинских чиновников в прямом эфире передачи «Воскресный вечер» . Политика возмутили систематические нарушения Минских соглашений со стороны Киева и попытки властей Незалежной создать эскалацию ситуации в Донбассе.

«Мне кажется, что Украина готовится к войне. Вот внутри всего этого бардака, внутри всего этого маразма, который вы перечисляете, Украина стремительно деградирует все дальше и дальше под мудрым руководством шута горохового (президента Украины Владимира Зеленского. — Прим. ред.). И внутри этого макропроцесса деградации идет подготовка к войне. Зачем стягивать столько техники? Вы не хотите воевать, у вас нет денег на вакцинацию, зачем вам горючее сжигать?» — негодует политик.

Действия официального Киева не поддаются никакой рациональной оценке, продолжает Кургинян. В стране огромное количество нерешенных экономических и социальных проблем. Однако власти вместо того, чтобы принять меры, занимаются отмыванием денег через милитаризацию и пытаются на ней что-то заработать.

«Зачем вы это делаете? Вы поливаете границу огнем! Вы натурально нарушили Минские соглашения уже так, что дальше некуда, зачем все это? Эта агонизирующая власть, находящаяся под эгидой Запада, пытается продлить свою агонию с помощью милитаризации. Ваша деолигархизация ясно связана с тем, что есть какой-то один олигарх в тени, который хочет прибрать к рукам активы остальных олигархов, и, я думаю, мы знаем этого человека», — продолжает лидер «Сути Времени».

Многие действия Зеленского и его команды станут понятнее, если оценивать их не как самостоятельные поступки, а как решения, принятые по указу западных стран, которые воспринимают Незалежную исключительно как свою колонию. Подмандатная Украина стала самым обычным объектом грабежа, «молчаливой коровой», которая ничего не делает с теми, кто ее бессовестно доит.

«Ваша Украина — это подконтрольная, мандатная территория, которую грабят западенцы. Это корова, которую доят, она понимает, что ее доят, но почему-то ничего не делает. И ее доят бесстыдно! Националистическая риторика усиливается, бредовые законы наращиваются. Вы потеряли право на это государство, и единственный сепаратист здесь — это вы!» — заключил Кургинян.

Как и многие авторитетные политики и политологи, Сергей Кургинян разделяет точку зрения, что в случае нападения Украины на Донбасс, Незалежная потерпит сокрушительное поражение.