Шеф Константин Ивлев расскажет в эфире «Пятницы!» о смешном диалоге с будущей женой

Москва, 29 марта. Телеканал «Пятница!» 31 марта покажет в эфире свадьбу ведущего и главного шеф-повара страны Константина Ивлева и его избранницы Валерии Куденковой, сообщили ФАН в пресс-службе канала.

В рамках специального выпуска проекта «Четыре свадьбы» был снят выпуск о главном событии в жизни Ивлева — свадьбе. В эфир «Пятницы!» попадут выкуп невесты, роспись, венчание в церкви, банкет и концерт группы «Руки вверх!».

Кроме того, в выпуске шеф впервые даст эксклюзивные комментарии о своем разводе, покажет, какой он дома, а также расскажет историю знакомства с будущей супругой.

«У нас вообще смешно вышел диалог: я подошел, спросил, как зовут, как дела, — вспомнил ведущий телешоу «На ножах», «Адская кухня» и «Битва шефов». — Мы просто поговорили, и я ушел. Номерами не обменивались, только сфотографировались. И я весь день думал о ней и жалел, что номера телефона нет...»

Но Ивлев помнил, что они сфотографировались, а значит, девушка должна была выставить фотографию в своих социальных сетях и отметить его.

«Я ждал, — признался Ивлев. — Я из Instagram почти не вылезал!»

Напомним, что предложение Валерии Константин сделал в рамках реалити-шоу «Четыре свадьбы». Он записал видеообращение к ней с просьбой выйти за него замуж. Регистрация брака прошла 14 февраля в одном из московских ЗАГСов.

Уже в марте на родине невесты в Краснодарском крае состоялись венчание и основное, двухдневное, гуляние в казачьем стиле.

Торжественное мероприятие будет показано в рамках шоу «Четыре свадьбы» в специальном выпуске под названием «Свадьба шефа» на телеканале «Пятница!» в последний день марта в 20:00 по московскому времени.