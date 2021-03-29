ФАН узнал, какие произведения классиков не принадлежат народу



В России давно и активно развивается защита исключительных авторских прав на различные произведения. «Российское авторское общество» — участник международной конвенции — только с начала года подало свыше 300 исков по отстаиванию интересов исполнителей и авторов. Однако существует музыка, художественные произведения, являющиеся общественным достоянием. Это музыка Чайковского, Баха, Грига, романы Льва Толстого, Диккенса, Гюго, поэзия Пушкина, Шекспира, Данте. ФАН решил разобраться, всех ли классиков можно публично демонстрировать бесплатно и кому принадлежат права на российские легендарные произведения.

Первый громкий скандал разразился в 2009 году, когда ООО «Российское авторское право» выступило в качестве представителя интересов Татьяны Бродской, внучки композитора Матвея Блантера, написавшего знаменитый «Футбольный марш», который звучит в начале каждого матча РФПЛ. РАО требовало для наследницы 0,2% от продажи билетов на все матчи. Это, пожалуй, одно из немногих дел, проигранное РАО, тогда РФПЛ удалось доказать, что марш был написан в дар Футбольному союзу.

Удивил также тот факт, что музыка Арама Хачатуряна, написавшего балеты «Спартак», «Гаяне», «Маскарад», не является народным достоянием. «Танец с саблями» из «Гаяне» и «Вальс» из «Маскарада» сотни тысяч раз использовались в том числе российскими фигуристами. Последний из примеров — короткая программа олимпийских чемпионов в парном катании Татьяны Волосожар и Максима Транькова была под «Вальс» Хачатуряна.

Как выяснилось, права на произведения Арама Ильича принадлежат его сыну искусствоведу Карену Хачатуряну. Недавно он выиграл суд у Московского балетного театра за использование «Спартака», получив компенсацию за нарушение исключительных авторских прав в размере более 300 тысяч рублей. Мы обратились за комментарием к ведущему специалисту в области защиты авторских прав, адвокату, управляющему партнеру адвокатского бюро «Юридическая контора Гессена» Андрею Тындику.

«В России и во всем мире одинаково охраняются исключительные авторские права на все произведения, будь это музыка Арама Хачатуряна или неизвестного композитора, — говорит Андрей Петрович. — В этом плане законы в России не отличаются от мировых. А общественным достоянием произведения становятся только через 50 лет после смерти автора».

Так как Арам Хачатурян умер в 1978 году, его потомки будут обладать правами на произведения еще семь лет. Непонятно только, почему они не предъявляли авторских претензий к тем же фигуристам.

«Иногда это нужно в целях популяризации, — объясняет Андрей Тындик. — В данном случае это хорошая реклама. Среднее поколение знает Хачатуряна, а молодое уже может не помнить. А победа на Олимпийских играх под музыку автора лишний раз о нем напоминает».

По словам адвоката, такое случается нередко. Например, подобное произошло и с фестивалем «День Д» в память о Сергее Довлатове. Фестиваль проводят общественники, бюджет у него небольшой. Исключительные права на произведения и в том числе изображения Довлатова принадлежат жене и дочери. Они связались с организаторами, попытались поднять вопрос о платной демонстрации фотографий писателя. Но так как фестиваль небогатый, то, естественно, заплатить не смог. К счастью, удалось договориться полюбовно, ведь «День Д» популяризирует имя Довлатова среди молодежи, которая уже не очень хорошо знакома с его творчеством.

«Знаменитый Кирк Дуглас подарил на 18-летие своему сыну Майклу не машину, не деньги, а права на фильм «Спартак», который демонстрируется и сейчас. Фактически на этом Майкл Дуглас, который потом сам стал знаменитым актером, построил свое состояние. С учетом того, что Кирк Дуглас умер год назад, эти права будут распространяться еще и на внуков», — резюмировал Андрей Тындик.

Ранее ФАН писал, что «Российское авторское общество» смогло защитить права Деми Ловато и Дана Балана в Хабаровске, где в одном из парикмахерских крутили их музыку без соглашения на использование.