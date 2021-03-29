Отец директора ФБК Жданова неоднократно фигурировал в уголовных делах

Директор ФБК (признан иноагентом) Иван Жданов, заявляя о политическом характере уголовного дела в отношении его отца, умалчивает о многочисленных правонарушениях родственника, которые он совершал, находясь на государственных должностях.

Юрия Жданова поместили под стражу в минувшую субботу, 27 марта, в рамках дела, возбужденного по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Иван Жданов утверждает, что дело напрямую связано с его политической деятельностью, так как его отец якобы не совершал никаких противоправных действий. По словам соратника Алексея Навального, таким образом власти пытаются превратить его жизнь в ад.

Жданов заявляет, что новое дело о превышении полномочий заключается в том, что его отец в составе жилищной комиссии рекомендовал главе МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» выделить квартиру женщине по договору социального найма. Позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию, в связи с чем договор расторгли, а квартиру администрация вернула по суду. По словам Жданова, его отец сначала был заместителем главы поселка, а последние годы дорабатывал на невысокой должности и уже летом прошлого года вышел на пенсию.

В экспертном сообществе обратили внимание на несоответствие утверждений директора ФБК. Так, Илиас Меркури в своем Telegram-канале пишет, что в попытке спасти репутацию родственника один из ближайших соратников Навального опубликовал очередной поток вранья. Юрий Жданов занимал должность начальника отдела права, кадровой работы, делопроизводства, социальных и жилищных вопросов, являясь по сути вторым человеком после главы поселка, а свою карьеру он завершил не летом, а в декабре 2020 года.

Женщина, которой он рекомендовал выделить субсидию, является членом Совета депутатов поселка Искателей и специалистом организационно-правового управления Администрации МО «Заполярный район». Кроме того, решение комиссии было принято в неправомочном составе, так как двое из якобы присутствовавших на заседании членов комиссии по факту отсутствовали.

Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов в свою очередь отмечает, что отец директора ФБК неоднократно привлекался к административной ответственности. В 2008 году — за мелкое хулиганство, а в 2010-м в его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

С матерью женщины, которой была выделена субсидия, по словам эксперта, Юрия Жданова связывали личные отношения, и поэтому в 2008 году он решил помочь этой семье получить жилье за счет бюджетных средств. Таким образом, он знал, что субсидия уже предоставлялась, но в 2019 году снова рекомендовал выделить квартиру в социальный найм.

Также стоит вспомнить историю с оплатой обучения Ивана Жданова в престижной Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина. В 2005 году, когда его отец занимал должность заместителя мэра Нарьян-Мара, управление образования администрации города заключило с учебным заведением договор на оплату очного обучения Жданова в размере 600 тысяч рублей. Никаких законных оснований для этого не имелось, так как директор ФБК в то время проживал в Москве и был зарегистрирован по месту жительства. Однако это не помешало ему учиться в столице за счет бюджетных денег Нарьян-Мара. В 2007 году этот договор был расторгнут по инициативе Прокуратуры НАО, признавшей его незаконным, но к ответственности никого не привлекли.

О превышении должностных полномочий и причастности Юрия Жданова к махинациям с бюджетными средствами также написал бывший юрист ФБК Виталий Серуканов. По его словам, после того как Иван Жданов был назначен директором организации, ему все стало сходить с рук. Он неоднократно избегал задержаний, в том числе в разгар летних протестов 2019 года, а возбужденные против него дела, как отмечает Серуканов, лишь вызывали у него улыбку. Бывший член команды Навального уверен, что отца Жданова долгое время не трогали именно из-за «хитрого поведения» сына, но теперь «время индульгенций закончилось».

Напомним, в ноябре 2020 года в отношении самого Ивана Жданова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). По этой же статье против него уже возбуждали дело в 2019 году в связи с тем, что он не выполнил требование суда удалить один из видеороликов на YouTube-канале Алексея Навального. Такое правонарушение может грозить лишением свободы сроком до двух лет.

В настоящее время директор ФБК находится в Европе, как и руководитель сети штабов Навального Леонид Волков. В январе текущего года Жданов уехал в Германию, откуда вместе с Волковым и главой отдела расследований Марией Певчих пытался координировать незаконные акции протеста в поддержку блогера, арестованного и направленного в колонию за многочисленные нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По всей видимости, оставаясь за границей, Иван Жданов рассчитывает избежать ответственности за несанкционированные митинги в России.