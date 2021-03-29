Григорий Дрозд поддержал инициативу Елены Вяльбе об отмене спонсорских налогов 



Елена Вяльбе обратилась к Владимиру Путину с вопросом налогообложения Федерации лыжных гонок России. В Кремле советуют решать этот вопрос с Минспортом. Может ли инициатива Вяльбе помочь развитию российского спорта, рассказал чемпион мира по профессиональному боксу по версии WBC, общественный деятель, президент промоутерской компании «Ангелы А» Григорий Дрозд в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, по словам Елены Вяльбе, общественная организация, получая спонсорские деньги, платит налог на прибыль так же, как все остальные. Хотелось бы, чтобы налог с этих поступлений был отменен. Ведь спонсоры уже заплатили его, получается двойное налогообложение, объяснила российская спортсменка.

«Я бы поговорил более подробно на эту тему с Еленой. Дело в том, что если спонсор безвозмездно платит деньги с прибыли, то налог гораздо меньше, так как это не является услугой. Но в целом посыл Вяльбе понятен. Отмечу: у нас когда-то был федеральный закон о помощи в развитии (благотворительности), который освобождал коммерческое предприятие от налогов по части благотворительности. Это была крутая история, потом ее отменили», — отметил Григорий Дрозд.

Однако, по мнению чемпиона мира, поддержка спорта со стороны частного бизнеса — хорошая площадка для привлечения внимания потенциальных спонсоров.

«Конечно, в России много благородных людей, которые готовы лично спонсировать развитие российского спорта. В стране также много компаний, которые готовы вкладываться в российский спорт. Но нужно создать необходимые условия с точки зрения льгот и других преференций», — подчеркнул Григорий Дрозд.

Ранее ФАН сообщил, что создатели фильма о лыжнице Елене Вяльбе рассказали, как им помогли магаданцы.