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Студента ударили ножом на крыльце ярославского вуза

Студента ударили ножом на крыльце ярославского вуза

Ярославль, 29 марта. Неизвестный совершил нападение на крыльце Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова. Раненого юношу госпитализировали.

По предварительным данным, преступник позвонил студенту юридического факультета и позвал его на улицу. Когда тот вышел из корпуса, мужчина нанес удар холодным оружием. Сбежать с места происшествия преступник не смог, сотрудники Росгвардии оперативно задержали его.

В настоящее время студент находится в больнице. В МВД инцидент пока не комментировали.

Жительница Кузбасса напала с ножом на приятеля сына, когда он находился у них в гостях. Ближайшие пять лет женщина проведет в тюрьме, сообщало A42.RU.

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