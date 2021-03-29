В Китае назвали «кошмаром НАТО» российские подлодки проекта «Варшавянка»

Пекин, 29 марта. Российские подлодки проекта 636.6 «Варшавянка» пугают военных НАТО своей способностью исчезать с гидроакустических радаров. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что 20 марта у берегов Румынии стартовали военно-морские учения НАТО Sea Shield-2021, в которых принимают участие 18 боевых кораблей и судов обеспечения из Болгарии, Испании, Нидерландов, Польши, Румынии, США и Турции. В свою очередь Черноморский флот ВМФ РФ еще перед началом учений НАТО вывел на боевое дежурство шесть подводных лодок, которые наблюдали за маневрами кораблей НАТО, передает «ПолитРоссия».

Эксперты отмечают, что появление российских подлодок проекта 636.6 «Варшавянка» встревожило военных НАТО, так как они понимают, что данные субмарины способны не только разгромить флот Альянса, но и нанести удар по странам Европы.

«Подводная лодка 636.3 класса Кило — это кошмар для кораблей НАТО… НАТО очень опасается российских подводных лодок, скрывающихся в Черном море. В океане эти подводные лодки не позволяют технике Североатлантического альянса обнаружить даже их следы», — говорится в публикации.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить на недружественные шаги со стороны НАТО. В ведомстве отметили, что российская сторона будет учитывать агрессивные действия НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Кроме того, в МИД РФ опровергли заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Москва якобы отказывается от диалога с Альянсом, передает RT.