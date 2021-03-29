Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» получила регистрацию в Минздраве РФ

Москва, 29 марта. Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств.

«Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную вакцину от коронавируса. Препарат успешно прошел все стадии клинических испытаний, серьезных побочных эффектов от применения медикамента не зафиксировано.

Препарат «Спутник Лайт» стал второй вакциной от коронавируса производства НИЦ им. Гамалеи. Их первую разработку — «Спутник V» — зарегистрировали в России еще летом 2020 года. Сейчас порядка 57 стран одобрили применение этого препарата для своих граждан.