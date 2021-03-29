Актриса Ирина Безрукова объяснила, зачем ездила на шоу «Последний герой»

Москва, 29 марта. Звезда сериалов «Расколотые сны» и «Чикатило» Ирина Безрукова стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Бывшая супруга актера Сергея Безрукова сообщила, что поехала на шоу «Последний герой», потому что это понравилось бы ее покойному сыну Андрею. По словам Ирины, на острове у нее было много времени подумать. Когда большинство участников ложились спать, она гуляла по берегу моря.

«Андрею бы там очень понравилось. Потому что это как Индиана Джонс, только все по-настоящему», — пояснила актриса.

Артистка добавила, что на «Последнем герое» многое переосмыслила, поняла ценность жизни. Она добавила, что подружилась со многими ребятами на проекте. Но в то же время ее не покидали воспоминания о сыне. Безрукова добавила, что Андрей гордился бы ею.

Ирина Бахтура в 1989 году родила сына Андрея в браке с актером Игорем Ливановым. В начале нулевых она развелась супругом и ушла к Сергею Безрукову, после замужества актриса взяла его фамилию. Сын очень тяжело переживал расставание родителей, он скончался в 2015 году от острой сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что Игорь Ливанов раскрыл подробности трагической смерти сына. Оказалось, что 25-летний Андрей в тот день не был на работе и не брал трубку, когда звонил отец.