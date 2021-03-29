Руководитель финансовой пирамиды во Владимире отпущен под подписку о невыезде

Владимир, 29 марта. Полицейские Владимирской области возбудили несколько уголовных дел в отношении 61-летнего москвича. Ущерб от незаконной деятельности составил 700 млн рублей.

По версии правоохранителей, фигурант организовал потребительский кооператив и обещал вкладчикам солидный доход за короткий срок. Постепенно доверие к организации возросло, ведь в течение нескольких лет граждане получали хорошие проценты — число желающих разбогатеть увеличивалось. Бухгалтерская экспертиза потом показала, что деньги выплачивались, как правило, за счет новых вкладчиков, сообщала газета «Владимирские ведомости».

В 2019 году кооператив лишился лицензии, обещанных денег граждане не получили. Кроме того, вклады, несмотря на обещания, были не застрахованы. Количество потерпевших превысило 1600 человек, основная часть — пенсионеры.

Организатору предъявлено обвинение в мошенничестве, он подозревается в преднамеренном банкротстве и легализации денег, полученных незаконно. Имущество фигуранта на 115 млн рублей арестовано, москвич находится под подпиской о невыезде.