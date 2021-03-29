Сатирик Лион Измайлов признался, кто из молодых комиков смешит его до слез

Москва, 29 марта. Советский и российский сатирик, писатель, сценарист, артист эстрады Лион Измайлов рассказал, над шутками каких юмористов он часто смеется.

По словам Измайлова, абсолютным феноменом на российской эстраде для него является Максим Галкин. Супруг Аллы Пугачевой, по мнению его старшего коллеги, делает лучшие пародии и отлично справляется в роли ведущего.

«Если говорить о музыкальном мире, то Пугачева. Они с Максимом и сошлись, а дети у них какие феноменальные!» — признался сатирик в интервью «Собеседнику».

При этом 80-летний Измайлов с удовольствием смотрит передачу Comedy Club на ТНТ, ему очень нравятся сценки Гарика Харламова и Демиса Карибидиса. Публицист считает, что от их юмора «умереть со смеху можно».

Артист эстрады добавил, что старается не пропускать ни одной юмористической передачи. Порой молодое поколение юмористов доводит его «до слез». Измайлов отдельно отметил миниатюры Александра Гудкова, Данилы Поперечного, назвав их «супер ребятами». Сатирик подчеркнул, что получает настоящее удовольствие от монологов и актерской игры юмористов.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов высмеял Ларису Гузееву из-за ее забавной реплики в адрес участницы шоу «Давай поженимся!». Телеведущая заявила, что у девушки «потрясающий рот».