Подразделения ВСУ проведут антитеррористические учения у границ ЛНР 30–31 марта

Киев, 29 марта. Украинские военнослужащие намерены провести учения на линии соприкосновения у границ ЛНР. Об этом заявили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что антитеррористические учения будут проводиться в городе Счастье, который расположен в 25 километрах от Луганска. Фактически маневры украинских силовиков пройдут на линии разграничения.

При этом в штабе призвали местных жителей не выходить из дома без документов, подтверждающих личность, а также попросили «с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности».

Указывается, что данные учения направлены на «противодействие диверсионным и террористическим угрозам».