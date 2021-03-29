Водитель маршрутки в Ленобласти получил удар ножом от буйного пассажира

Санкт-Петербург, 29 марта. Инцидент произошел на Волхонском шоссе — агрессивно настроенный пассажир выхватил нож и ударил им в живот водителя маршрутного автобуса.

После происшествия нападавший сбежал. Пострадавшего водителя — гражданина Узбекистана 1986 года рождения — доставили в больницу с проникающим колото-резаным ранением живота в состоянии средней тяжести, сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции составили ориентировку по приметам преступника и отправили ее в местные отделы. Против нападавшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Школьник из Тувы ударил ножом своего одноклассника за долг в сто рублей. Потерпевший забрал деньги товарища и не хотел возвращать их, сообщал ФАН.