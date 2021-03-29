Аналитики NI рассказали о самых разрушительных винтовках американских снайперов

Вашингтон, 29 марта. Аналитики из США составили топ-3 самых смертоносных снайперских винтовок американского производства, обладающих огромной разрушительной мощью.

Военный эксперт Калеб Ларсон в своем материале для The National Interest, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей, решил рассмотреть самые убойные американские снайперские винтовки, представляющие смертельную опасность на поле боя.

Первое место в топе заняла крупнокалиберная винтовка Barrett M82, имеющая весьма странное и уникальное происхождение. По его словам, автором образца является человек по имени Ронни Барретт, который был обычным фотографом, не имевшим какого-либо конструкторского образования или опыта. Оружие создавалось в 1980-х годах с нуля в гараже из кустарных деталей, однако после того, как Барретт завершил свое творение, им заинтересовались в американской армии. Невообразимая мощь винтовки достигается путем использования патрона 50-го калибра, изначального созданного для тяжелого пулемета M2. Ларсон подчеркнул, что это оружие способно поражать цели на удалении 1800 метров. Тем не менее имеется у Barrett M82 и недостаток, который заключается в больших габаритах и массе, обусловленной необходимостью стабилизации винтовки во время выстрела из-за сильной отдачи.

Дебют следующей винтовки, оказавшейся в топе, состоялся еще раньше — в 1960-х годах. Речь идет о M40, основой для которой послужил охотничий прародитель Remington 700. Стреляет это оружие патронами стандарта НАТО калибра 7,62х51 мм. По словам эксперта, оружие способно эффективно поражать цели на расстоянии 800 метров, однако имеются свидетельства, подтверждающие успешные попадания и на больших дистанциях.

Автор материала включил в этот список еще один образец от Barrett, получивший наименование MRAD. По его словам, эту винтовку можно назвать близкой к идеалу, так как она представляет собой уникальную платформу для точной стрельбы. Главной особенностью оружия является модульная система, благодаря чему винтовка может вести огонь патронами восьми различных калибров ввиду наличия быстросъемных стволов. Инженеры использовали в конструкции образца алюминий, из-за чего вес изделия весьма небольшой. Оружие пришлось по вкусу американским военным, что подтверждает его качество, уверен эксперт.

Ранее китайские аналитики обратили внимание на новейшую винтовку СВЛК-14С «Сумрак» российского производства. По их мнению, разработка инженеров из России способна побороться с иностранными конкурентами, в числе которых и упомянутая выше Barrett M82.