15 лет в НАТО: Альгис Микульскис о потерях Прибалтики ради противостояния с Россией

Вступление в НАТО Латвии, Эстонии, Литвы, Болгарии, Румынии, Словакии и Словении, произошедшее 29 марта 2004 года, принято называть «пятым расширением» Североатлантического блока. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей авторской колонке размышляет о том, чем обернулось для бывших республик советской Прибалтики присоединение к этой военно-политической организации.

Вопрос о существовании некоей договоренности о невступлении в НАТО новых стран до сих пор не имеет четкого ответа. Предположительно, такая договоренность в устной форме была достигнута в ходе переговоров по объединению Германии, которые велись между СССР и США в 1990 году. Предположительно…

Вероятно, именно эта неясность и служит поводом к тому, что военный блок, созданный 4 апреля 1949 года с целью защиты Европы от советского влияния, с момента распада Союза расширялся уже пять раз. Однако нас интересует его расширение именно пятнадцатилетней давности, когда к Альянсу присоединились сразу три бывших советских республики — Литва, Латвия и Эстония.

Для государств Прибалтики, сделавших русофобию своим брендом еще до обретения независимости, интеграция в европейские структуры была чем-то вроде мелкой мести Москве за «годы оккупации», которая, к слову, превратила их в настоящую «витрину социализма»…

Научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Владислав Воротников еще пять лет назад объяснял эти устремления «балтийских тигров» следующими словами:

«Политическое руководство Латвии, Литвы и Эстонии рассматривает участие в блоке как важный элемент евроатлантической солидарности, позволяющий претендовать малым со всех точек зрения странам на участие в решении глобальных проблем. Оно удовлетворяет запросам политических элит и виктимизированного общественного сознания на обеспечение безопасности, позволяет элитам позиционировать свои страны как форпост против России».

Российская угроза… Фантазии о ней гуляют в головах балтийских элит не первый год. Подогреваемые американскими «коллегами» по блоку, они стали причиной того, что милитаризация региона вышла уже на какие-то совершенно немыслимые уровни, а военные расходы Литвы к настоящему времени превысили 2% от ВВП страны.

Тем не менее, оставаясь странами-лимитрофами, самостоятельной внешней политики Литва, Латвия и Эстония не могут иметь по определению. Но очень хотят иметь политический «вес» и, приписывая России некую «агрессивную политику», оправдывают ею постоянное желание максимально нарастить на своих территориях иностранное военное присутствие.

К тому же манипуляции с якобы агрессивным настроем Москвы отлично помогают отвлечь обывателей от множащихся внутренних проблем. Да хотя бы от той же пандемии COVID-19, которая еще прошлой осенью сделала, например, Литву мировым лидером по ежесуточному приросту больных на душу населения. В ноябре 2020 года ежедневно фиксировалось по две, а в отдельные дни почти по три тысячи новых больных, а два десятка погибших за сутки было обычной статистикой месяца. Это как если бы в России заболевало по 100 тыс. в день и погибало по тысяче.

Не лучше обстоят дела и в Латвии, что отмечено даже президентом России Владимиром Путиным, который рассказал об этом на недавнем заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Один мой очень хороший знакомый, бывший коллега, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID-19, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре даже нет МРТ. Только старый рентген, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет. Сказали: мы в очереди стоим, нам обещали, но пока нет», — рассказал Воротников.

О многом говорит и нашумевшая история с латвийской железной дорогой — доходнейшим некогда предприятием, вынужденным ныне распродавать рельсы. Причина? Неаккуратные взаимоотношения с Россией, которая сократила транзит через Латвию до такой степени, что четверть сотрудников дороги оказались безработными. И безоговорочная поддержка Ригой Соединенных Штатов по любому поводу тут не поможет!

Еще одна, едва ли не основная проблема, связанная с евроинтеграцией стран Балтии, — отток трудоспособного населения. Директор Литовского центра социальных исследований Сармите Микуленене в своем интервью польскому изданию Rzeczpospolita, дежурно «укусив» Россию, назвала этот процесс крайне тревожным.

«Сокращение населения — это удар по нашей безопасности, ситуацией может воспользоваться Россия. В обществе нарастает напряженность», — утверждает эксперт из Литвы.

По ее словам, в обществе недавно вспыхнула дискуссия о том, следует ли позволить работать в стране зарегистрированной в России корпорации, которая занимается таксомоторными перевозками и собирает данные о своих клиентах.

«Ситуация вызывает тревогу. В Литве опустело уже две тысячи деревень, в университетах закрываются факультеты, ощущается недостаток рабочей силы. Плотность населения снизилась до 44 человек на квадратный километр. В Латвии и Эстонии все еще хуже — 35 и 29 человек на квадратный километр соответственно», — пожаловалась со страниц Rzeczpospolita Микуленене.

Стоило ли ради противостояния с Россией делать собственные государства почти безлюдными? Вряд ли. Но разве это возможно объяснить тем, кто видит в конфронтации с Москвой единственный смысл существования…

P. S. А день 29 марта 2004 года я помню очень хорошо! Литовский консул в Калининграде, где я тогда работал, устроил по случаю вступления своей страны в НАТО торжественный прием, на котором заявил, что Альянс — это исключительно мирная организация, которая ни разу ни на кого не нападала. Моя же реплика про бомбардировки Белграда почему-то осталась тогда без внимания.