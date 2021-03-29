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Жена американского священника подговорила любовника убить супруга

Жена американского священника подговорила любовника убить супруга

Ада, 29 марта. Жена священника из штата Оклахома Кристи Доуэлл Эванс призналась в убийстве своего супруга и была заключена под стражу. Также арестован ее любовник, сообщили в местной полиции.

Ночью 22 марта в полицию города Ада поступил звонок. Женщина, представившаяся Кристи Доуэлл Эванс, заявила, что к ней в дом ворвался неизвестный и выстрелил в ее супруга-священника. Прибывшая на место полиция обнаружила мужчину, раненого в голову. Травма оказалась слишком серьезной, и он вскоре скончался.

Вскоре правоохранители выяснили, что супруга убитого и предполагаемый преступник хорошо знали друг друга и были любовниками. В связи с этим правоохранители заподозрили их в сговоре с целью убийства.

Жертвой преступления стал пастор местной баптистской церкви Дэвид Эванс. Преступление было совершено в доме супругов в Аде, небольшом городе к югу от Оклахома-Сити, сообщает бюро расследований OSBI.

Полиция поместила под стражу Кристи и ее подельника, 26-летнего афроамериканца Калиля Дими Сквера. Он был задержан у себя дома и не оказывал сопротивления.

Эванс и Сквер были официально признаны подозреваемыми в совершении убийства по предварительному сговору, но полиция пока не разгласила подробностей допроса и не перечислила собранные улики по делу. Эванс, сообщили в полиции, призналась в преступлении на третий день после начала расследования.

По версии следствия, Эванс захотела убить мужа и для отвода глаз подговорила молодого любовника совершить преступление. Она регулярно жаловалась на супруга и обвиняла его в вербальном насилии и унижениях. Как выяснили полицейские, священник с женой и ее любовником нередко участвовали в разного рода групповых сексуальных практиках.

Американские баптисты нередко становятся целью преступлений и вооруженных нападений. В ноябре прошлого года мужчина с ножом напал на баптистскую церковь в Калифорнии прямо во время службы.

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