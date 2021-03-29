Британские СМИ назвали Евросоюз «политическим карликом»

Лондон, 29 марта. Пандемия коронавируса лишила Евросоюз (ЕС) статуса развитого и динамичного экономического блока. Такое мнение выражают британские журналисты.

Сначала ЕС запретил экспорт средств индивидуальной защиты внутри блока, потом у европейских стран появились проблемы с вакцинацией, а сейчас появились ограничения и на экспорт вакцины. Британские СМИ убеждены, что уничтожение деловой среды для бизнеса внутри ЕС превращает его в «политического карлика», над которым «смеется весь мир».

Страны Евросоюза занимаются «дипломатическим жестикулированием» и вводят «половинчатые санкции», а также своими действиями подрывают международные позиции, подчеркнули журналисты Британии.

Ранее в Норвегии заявили, что ЕС придется идти на поклон к России за вакциной от коронавируса «Спутник V». Причина кроется в том, что стратегия Евросоюза пошла не по плану.