Курс доллара увеличился к евро и иене

Москва, 29 марта. Доллар дорожает по отношению к евро и иене в надежде на сильную статистику из Соединенных Штатов Америки на текущей неделе.

По состоянию на 12:29 по московскому времени курс европейской валюты к американской снизился с уровня прошлого закрытия в 1,1794 доллара до 1,1775 доллара за евро. Доллар подорожал по отношению к иене с 109,64 — до 109,66 иены, передает «Прайм».

Министерство труда США в пятницу опубликует данные по безработице в стране за март. Аналитики ожидают, что ее уровень упадет с 6,2% в предыдущем месяце до 6%, а количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличится на 655 тысяч после роста на 379 тысяч месяцем ранее. Данные о рынке труда являются важными факторами, поскольку ФРС принимает их во внимание при принятии решения о будущем курсе монетарной политики.

Ранее сообщалось, что наиболее подходящим решением для России в нынешней ситуации будет отказ от доллара в пользу юаня в структуре Фонда национального благосостояния. Такое мнение озвучил аналитик Даниил Наметкин.