Россия и КНР превратили ключевое достоинство Байдена в его главный недостаток

Во время своей первой и пока единственной пресс-конференции в качестве 46-го президента США Джо Байден 25 марта, помимо прочих нелепостей, заявил о том, что в запланированном на 21–22 апреля онлайн-саммите глав государств по климатическим изменениям могут принять участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. А на прямой вопрос журналистов по этому поводу пояснил, что личных приглашений этим лидерам не отправлял и с ними на эту тему пока не беседовал, но «они уже знают, что приглашены».

Вполне очевидно, что католику-Байдену такую формулировку могли предложить или подсказать только отцы-иезуиты, чей представитель Франциск сейчас является 266-м по счету папой Римским и первым ординарием из данного ордена на Святом Престоле («тайных иезуитов» там хватало и до этого).

Ведь понятно, что после слов о Путине как «убийце», за которые действующий хозяин Белого дома так и не извинился перед российским президентом, участие последнего в любом мероприятии, проводимом под эгидой американского коллеги (а Климатический саммит относится как раз к этой категории), будет выглядеть весьма странно.

В общем, на том и строится иезуитский расчет «старины Джо» — ведь «товарища Си» он называл «головорезом» только во время своей предвыборной кампании, на которую, как известно, получал деньги в том числе и от китайских корпораций. Теперь же Байден говорит, что в лидере КНР «нет ни одной демократической косточки, но он умный, очень умный парень», и даже провел с ним 28 марта телефонный разговор, в ходе которого и подтвердил приглашение на участие в саммите 21–22 апреля. Ничего подобного в отношении российского президента пока не планируется, здесь «кнут на пряник» в Вашингтоне менять не собираются.

То есть политика Байдена строится на стремлении любой ценой расколоть российско-китайское стратегическое партнерство, сохранение и развитие которого является смертным приговором американскому и вообще западному «глобальному лидерству». Это лишний раз подтвердили итоги недавнего рабочего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Китай. После чего президент США, публично поддержавший, мягко говоря, хамское поведение своего госсекретаря Тони Блинкена на американо-китайских переговорах по Арктике в Анкоридже, в отношениях с Пекином, как поется в известной песне, «сдал назад».

Наверное, все это имело бы смысл и даже эффект, не знай в Кремле и Чжуннаньхае, с кем имеют дело. Но «наши недостатки — продолжение наших достоинств», и главное достоинство «Сонного Джо», его почти полувековая включенность в дела «глобального офшора», с момента избрания сенатором от штата Делавэр в 1973 году, сейчас является и главным его недостатком — этого американского политика во всем мире знают как облупленного. И все расчеты, уловки и ухищрения Байдена (а также стоящих за ним сил) могут использовать в своих интересах.

Например, для игры в «доброго полицейского/автократа» Си Цзиньпина, идущего на контакт с 46-м президентом США, и «злого автократа» Владимира Путина, на такой контакт не идущего, — вроде бы полном соответствии с планами демократической администрации Белого дома. Во всяком случае, озвученная рядом СМИ дата федерального послания президента РФ, 22 апреля, как раз совпала с датой проведения Климатического саммита. Это вовсе не исключает участия российского лидера в последнем мероприятии, но делает его, скажем так, необязательным и почти излишним.

Самое же главное в данной ситуации заключается, конечно, в том, что США вследствие бурного роста Китая утратили экономическую основу своего «глобального лидерства». Кроме того, с 2018 года под вопросом находится их военно-стратегическое превосходство и, соответственно, контроль над мировой торговлей, идущей преимущественно морскими путями. А коронавирусная пандемия 2020 года заставила их прежде срока выбросить на стол и свои финансовые «козыри».

В результате из всех опор однополярного мира Pax Americana осталось «рабочим» только господство в глобальной медиасфере, на которую сейчас из-за этого оказываются сверхнагрузки. Но, как говорил еще Дени Дидро, а вслед за ним — и 16-й президент США Авраам Линкольн: «Можно обманывать некоторых все время или обманывать всех в каком-то месте и в какое-то время, но нельзя обманывать всех повсюду и во все века». Судя по всему, Джо Байден намерен если не доказать обратное, то добиться словами того, чего его предшественники (и он сам, участвуя в американской политике с середины 1970-х годов) не смогли добиться даже «златом и булатом». Что ж, посмотрим, как это у него будет получаться.