Вуди Аллен ответил на обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью

Вашингтон, 29 марта. Американский режиссер и обладатель премии «Оскар» Вуди Аллен публично ответил на обвинения в педофилии, которые оказали немалое влияние на его репутацию кинематографиста.

В 1992 году приемная дочь Аллена и актрисы Мии Фэрроу — семилетняя Дилан — рассказала матери, что режиссер вел себя с ней «неподобающим образом». О подозрениях стало известно полиции, вокруг знаменитой семьи разгорелся крупный скандал.

Аллен до сих пор настаивает на своей невиновности и называет абсурдными обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью.

«Они по-прежнему предпочитают цепляться хоть и не за идею, что я приставал к Дилан, но за вероятность, что я это делал. Ничто из того, что я когда-либо делал с Дилан, не может быть истолковано таким образом», — заявил он в интервью для телеканала CBS.

Обвинения в адрес знаменитого режиссера легли в основу документального мини-сериала «Аллен против Фэрроу», который вышел в этом году на HBO. Рассказ о семейной истории подкрепляется эксклюзивными аудио- и видеозаписями, а также показаниями полицейских, занимавшихся этим делом. Несмотря на то, что Аллен продолжает отрицать все обвинения, многие считают, что сериал окончательно «похоронит» его карьеру.

А с 28 марта на стриминговой платформе Paramount Plus можно будет посмотреть первое за 30 лет интервью с режиссером, вышедшее с тех пор, как его обвинили в растлении дочери, пишет «Культуромания».