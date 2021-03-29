Пересчитали: Мексика заняла второе место в мире по количеству смертей от COVID-19

Мехико, 29 марта. Правительство Мексики опубликовало отчет, согласно которому количество погибших от COVID-19 составляет более 321 тыс. человек. Этот показатель на 120 тыс. превышает цифры, озвученные ранее.

Exceso de defunciones asociadas a COVID-19 según semana epidemiológica y fuente de información.

Exceso de mortalidad en México, disponible en:https://t.co/D8HCNbKNxm pic.twitter.com/Gdg5b9Bd45 — Gustavo Zárate (@DrGuxZ) March 28, 2021

Согласно новым данным, с начала пандемии по 14 февраля 2021 года было зарегистрировано 294 тыс. смертей от COVID-19, начиная с 15 февраля к ним прибавилось еще 27,2 тыс. случаев. Это на 60% больше, чем прежние официальные показатели. Согласно новой статистике, страна обгоняет по количеству смертей Бразилию и становится на второе место в мире после США. Судя по новым данным, в Мексике умер каждый седьмой человек, заразившийся коронавирусом — это значительно превышает показатели любой страны с аналогичным уровнем заболеваемости в мире, при том что страна остается на третьем месте по количеству заболевших на миллион человек.

По данным отчета очевидно, насколько тяжело ударила по Мексике вторая волна коронавируса. По состоянию на конец декабря 2020 года число погибших составляло 220 тыс. — всего за полтора месяца количество смертей увеличилось на 75 тыс. Согласно докладу, общее число смертей с начала пандемии превышает 417 тыс. человек, при этом 70% из них связаны с последствиями коронавируса.

Реакция

Целый ряд причин привел к столь высокой смертности от COVID-19 в Мексике, считает известный мексиканский кардиолог Гильермо Торе. Об этом он написал у себя в Twitter, раскритиковав действующее правительство.

«Избыточная смертность в Мексике является прямым результатом: отсутствия инвестиций, ограниченности системы здравоохранения, непоследовательной государственной политики (в борьбе с пандемией), — отметил врач. — Все было решено тем, как вы проголосовали на выборах».

La grave realidad de las muertes COVID más el exceso de mortalidad en México son el resultado directo:

1. Años de rezago en inversión en salud

2. Sistema salud con acceso limitado que genera gran inequidad

3. Políticas públicas inconsistentes

Se resuelve con tu voto en elecciones — Guillermo Torre (@GTorreAmione) March 28, 2021

Мексиканский экономист Хорхе Суарес Велес также высказался о новых данных. В своем Twitter-аккаунте он назвал замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателу Рамиреса «убийцей» и отметил, что ему «обидно, что он еще не уволен».

Con 321 mil muertos, México sería el segundo país del mundo con más fatalidades. Es una vergüenza, y es increíble que el asesino @HLGatell no haya sido despedido.



Covid-19: Mexico revises coronavirus death toll up by 60% - BBC News https://t.co/dmKDSKoFMZ — Jorge Suarez-Velez (@jorgesuarezv) March 28, 2021

Бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон сдержанно прокомментировал статистику.

Más de 400,000 mexicanos han muerto por encima del promedio de los años anteriores (“exceso de muertes”) en este año de Covid. Probablemente la cifra más alta del mundo. Cifras oficiales. https://t.co/eoMGCcvJIz — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) March 27, 2021

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пока никак не комментировал новые данные. Последний раз он выступал на тему коронавируса в четверг, 25 марта. Тогда он сказал, что для всех мексиканцев старше 60 лет «настало время получить хотя бы одну порцию вакцины» и предупредил о приближении третьей волны COVID-19.