Пересчитали: Мексика заняла второе место в мире по количеству смертей от COVID-19

Мехико, 29 марта. Правительство Мексики опубликовало отчет, согласно которому количество погибших от COVID-19 составляет более 321 тыс. человек. Этот показатель на 120 тыс. превышает цифры, озвученные ранее.

Согласно новым данным, с начала пандемии по 14 февраля 2021 года было зарегистрировано 294 тыс. смертей от COVID-19, начиная с 15 февраля к ним прибавилось еще 27,2 тыс. случаев. Это на 60% больше, чем прежние официальные показатели. Согласно новой статистике, страна обгоняет по количеству смертей Бразилию и становится на второе место в мире после США. Судя по новым данным, в Мексике умер каждый седьмой человек, заразившийся коронавирусом — это значительно превышает показатели любой страны с аналогичным уровнем заболеваемости в мире, при том что страна остается на третьем месте по количеству заболевших на миллион человек.

По данным отчета очевидно, насколько тяжело ударила по Мексике вторая волна коронавируса. По состоянию на конец декабря 2020 года число погибших составляло 220 тыс. — всего за полтора месяца количество смертей увеличилось на 75 тыс. Согласно докладу, общее число смертей с начала пандемии превышает 417 тыс. человек, при этом 70% из них связаны с последствиями коронавируса.

Целый ряд причин привел к столь высокой смертности от COVID-19 в Мексике, считает известный мексиканский кардиолог Гильермо Торе. Об этом он написал у себя в Twitter, раскритиковав действующее правительство.

Мексиканский экономист Хорхе Суарес Велес также высказался о новых данных. В своем Twitter-аккаунте он назвал замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателу Рамиреса «убийцей» и отметил, что ему «обидно, что он еще не уволен».

Con 321 mil muertos, México sería el segundo país del mundo con más fatalidades. Es una vergüenza, y es increíble que el asesino @HLGatell no haya sido despedido.



