Самозанятые в РФ смогут обратиться за льготным займом через «Госуслуги»

Москва, 29 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил об упрощении порядка предоставления льготных займов для самозанятых россиян. Теперь они смогут подавать заявки через портал госуслуг.

Речь идет о том, чтобы у самозанятых до конца года появилась возможность оформить заявление на получение льготного кредита через «Госуслуги», уточнил глава кабмина.

По словам Мишустина, эти денежные средства можно будет направить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств. Также представители малого бизнеса сумеют оформить льготную лизинговую поддержку. Это позволит им без лишних трат расширить или усовершенствовать свое производство, добавил премьер-министр.

Он также отметил, что перечень услуг, которые станут доступны на едином портале, значительно расширен. Такие изменения существенно упростят и ускорят получение государственных услуг, выразил уверенность Мишустин.

Самозанятые россияне могут удаленно сформировать страховую часть своей пенсии и сделать так, чтобы период работы на себя был засчитан в трудовой стаж. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю.