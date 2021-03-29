Регина Тодоренко похвасталась естественной красотой

Дубай, 29 марта. Известная российская телеведущая, блогер и инфлюенсер Регина Тодоренко похвасталась перед поклонниками в Instagram снимком без макияжа.

В июне Регине Тодоренко исполнится 31 год, но звезда по-прежнему свежа и выглядит отлично без косметики. Она поделилась снимком из отпуска в Дубае. На фото телеведущая с новой прической — каштановыми локонами и челкой. Артистка улыбается в камеру, демонстрируя мимические морщинки вокруг глаз.

На Регине светло-коричневый топ, который подчеркивает ее стройную фигуру. Звезда держит в руке чашку с кофе, так начинается ее обычное утро. Она поделилась с подписчиками своими впечатлениями об одном из отелей в Дубае. Поклонники расхвалили новый имидж Тодоренко и оценили ее естественную красоту.

«Как же приятно видеть красивую девушку без толстого слоя штукатурки, очень симпатичная Регина. Вам так идет без косметики! Конечно, для телевидения приходится и костюм подбирать, и ресницы клеить, и брови рисовать. Но так, натуральной, вам лучше», — написала пользовательница.

Ранее сообщалось, что телеведущая сделала родителям роскошный подарок. Они стали владельцами новенького Volkswagen Tiguan. Регина сообщила, что потратила на машину 2 млн рублей.