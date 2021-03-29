Власти Германии ужесточили правила въезда для иностранцев

Берлин, 29 марта. Граждан, прибывающих на территорию Германии, обяжут предоставлять результаты теста на коронавирус. Нововведение начнет действовать с 30 марта.

Чтобы сесть на рейс в Германию, пассажирам придется предоставить перевозчику отрицательный результат теста на коронавирус на немецком или английском языках. Анализы необходимо сдать не позднее, чем за 48 часов до вылета. Без документов, подтверждающих отсутствие коронавируса, пассажира не пустят на борт самолета. По предварительным данным, нововведение будет действовать до 12 мая.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила закупки российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для Германии. Это возможно, если соглашение на уровне ЕС не будет достигнуто, уточнила политик.