Умственно отсталого магаданца осудили за сексуальное надругательство над инвалидом

Магадан, 29 марта. Суд приговорил к четырем годам колонии строгого режима 28-летнего мужчину с задержкой в психическом развитии, который надругался над девушкой-инвалидом. Как стало известно ФАН, осужденный отвез ничего не понимающую молодую женщину в лесной массив, где надругался над ней и ограбил ее.

Правоохранители установили, что в сентябре 2020 года житель Магадана решил надругаться над соседкой, также имеющей задержки в развитии. Он обманным путем вывез ее в окрестности города и в лесу совершил над ней сексуальное насилие. После этого мужчина под угрозой применения физической силы заставил потерпевшую разблокировать свой сотовый телефон и через мобильное приложение банка перевел на свой счет 3800 рублей.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и 161 «Грабеж». В ходе расследования мужчина не сотрудничал со следствием и отказывался давать показания, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Магаданской области Андрей Макаров.

До суда подозреваемого задержали и поместили в местный следственный изолятор.

«Девушка отстает в своем развитии от сверстников, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Злодей тоже является умственно недалеким человеком. Он знал девушку давно, потому что они жили во дворе одного дома».

В тот день парень предложил своей жертве прокатиться с ветерком на мопеде. Девушка, с которой никто не хотел общаться, с удовольствием согласилась.

«Он завез ее в лес и стал мастурбировать перед ее лицом. Потом стал лазить ей в трусы и гладить половые органы. Девушка — инвалид, она не совсем понимала, что происходит. После всего случившегося она рассказала о своем «приключении» родителям. Те сразу обратились с заявлением в правоохранительные органы», — подчеркнул источник.

Суд приговорил злоумышленника к четырем годам лишения свободы. Исправляться злодей будет в колонии строгого режима.