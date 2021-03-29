Кадры из роскошной квартиры Людмилы Гурченко в Москве появились в Сети

Москва, 29 марта. Народная артистка СССР Людмила Гурченко оставила после смерти немалое наследство, за которое теперь борются ее родные. Предметом спора в том числе стала ее квартира в Москве.

Недвижимость звезда «Карнавальной ночи» приобрела с экс-мужем, продюсером Сергеем Сениным в 2003 году. Интерьер Гурченко оформила на свой вкус. Квартира наполнена винтажными предметами. Например, фигурками ангелов, которые коллекционировала артистка.

В настоящее время квартира функционирует как музей-мастерская. В таком виде ее открыли для посетителей спустя пять лет после смерти звезды.

По кадрам из роскошной квартиры, появившимся в Сети, можно увидеть обилие украшений, картин и нарядов Гурченко, в которых она выходила в свет. На стене в спальне до сих пор висит портрет ее отца.

Как передает «Слово и дело», звезда советского экрана не любила работать за столом. Гурченко предпочитала творить на диване или в кровати.

Загородный дом актрисы тоже сохранился практически в том же виде, что и при ее жизни. На даче остались сервизы, платья, кассеты с кинолентами Гурченко, распечатки сценариев с ее пометками. Внучка Елена Королева рассказала, что там до сих пор словно бы присутствует дух ее знаменитой бабушки.