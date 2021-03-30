«Наконец, эта тема вышла из-под запрета»: спектакль о бойцах «Альфы» потряс москвичей

Музыкальный спектакль «Люди А» о сотрудниках и ветеранах группы «Альфа» ФСБ России собрал аншлаг в кинозале Музея Победы. Режиссером постановки по одноименной книге офицера спецподразделения Алексея Филатова стал Кирилл Вытоптов. Своими впечатлениями от премьеры с корреспондентом ФАН поделились автор спектакля, ветераны и члены семей погибших сотрудников легендарного спецназа. Смотрите наш видеорепортаж.

Они редко надевают форму, мало рассказывают о себе, получают награды закрытыми указами, а кровавую бойню с террористами и преступниками называют работой. На сцене Музея Победы развернулась история о четырех сотрудниках спецподразделения, которые погибли при исполнении служебного долга.

«Я вдова Владимира Филимонова, который стоял у истоков «Альфы». Наконец, эта тема вышла из-под запрета», — сказала корреспонденту ФАН заслуженная артистка России Галина Филимонова.

Офицер первого набора группы «А» участвовал в штурме дворца Амина в Афганистане в 1979 году.

«Как музыкант я благодарна за синтез жанров — видеоряд, музыку, слова и вокал. Дай бог, чтобы такие постановки всегда находили своего зрителя», — добавила актриса театра и кино.

Со сцены звучат песни, посвященные боевым товарищам и ветеранам спецподразделения.

«Мы группа «А», а это значит, нам первыми вставать и побеждать», — поют актеры, стараясь справиться с наплывом эмоций.

«Я преклоняюсь перед их трудом и перед офицерскими женами, о которых сегодня спела песню. Я не до конца впускаю эту историю вглубь, потому что точно ревела бы на сцене», — призналась корреспонденту ФАН солистка группы «Город 312» Ая.

Автор одноименной книги, по которой поставлен спектакль, подполковник управления «А» Центра специального назначения ФСБ России Алексей Филатов пригласил певицу спеть дуэтом и принять участие в финальной песне.

«Неожиданно для меня два года назад вышла эта книга. Она начала пользоваться спросом: стали приходить сотни тысяч отзывов от моих подписчиков в соцсетях, от моих друзей. Нашлись друзья, которые сказали: «Давайте делать полноценный спектакль», — рассказал автор.

Алексей Филатов прослужил в органах государственной безопасности больше 20 лет. За восемь лет в группе «А» принял участие в боевых действиях в Чеченской Республике, спецоперациях по освобождению заложников, в том числе во время теракта 1995 года в Буденновске.

«Это были лучшие годы моей службы. Там я познакомился с настоящей мужской работой. Я познакомился с настоящими друзьями. Увидел, что такое настоящая дружба. Когда она в какой-то мере замешана даже на крови, на смерти», — сказал он корреспонденту ФАН.

Своим спектаклем Алексей Филатов надеется пробудить гражданское самосознание, в том числе среди молодого поколения.

«Самое главное — расшевелить людей, помочь задуматься, прочитать между строк, увидеть эту эмоцию. Сделать этих людей чуть лучше, чуть добрее, честнее. Это было бы хорошей наградой за весь мой нелегкий творческий путь, потому что уже в возрасте тяжело делать первые шаги. Тяжело осваивать эту непростую профессию», — отметил вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Актер театра и кино Михаил Тройник восхищен историями героев-спецназовцев.

«Для меня была большая честь, что я освещал их жизнь. Меня это очень впечатлило, — сказал актер спектакля. — То, что остается в тени, — очень мощно. Это все немножко по-другому, чем я себе представлял».

Директор филиала Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Николай Олейников привел на премьеру своего сына. Говорит, в ветеранском движении важно сохранить преемственность поколений.

«Филатов Алексей Алексеевич — наш соратник, мы с ним работали долгое время. Конечно, я должен был прийти и обязательно поддержать, посмотреть на его творчество. Это человек, который несет то, что называется комплексным чувством гражданской патриотики», — считает ветеран группы «Альфа» ФСБ РФ.

Полковник Евгений Жарков скромно рассказывает о своих служебных подвигах, но взгляд ветерана выдает неподдельную гордость.

«Это приятно, конечно, когда внимание оказывают! Если бы мне сказали, вернитесь обратно и начните с чего-то, я бы начал именно со службы в этом подразделении, — заявил он корреспонденту ФАН. — Для нас подразделение — это дом родной. Самые лучшие годы, самое лучшее время».

Евгений Жарков начал службу в «Альфе» в 90-х годах и принял участие почти во всех крупных операциях подразделения.

«Мне запомнился больше всего 1993 год, когда был так называемый штурм Белого дома. Тогда подразделение было втянуто в политические игры, — поделился он. — Что касается Буденновска, Первомайска и других событий, которые связаны с освобождением заложников, это наша работа. Это наша служба».

Как отметила Галина Филимонова, спектакль должен непременно выйти за стены музея, чтобы «о наших мужчинах и героях» знали люди.

«Они не просто исполняли свой долг, они шли с сердцем, отдавая иной раз свои жизни, хотя их дома ждали жены и дети... А они шли, заслоняя собой все. Я благодарна за то, что сегодня это увидела. Я своим детям, своим внукам буду рассказывать, какие у них геройские отцы и деды. А у меня муж... Царствие ему небесное», — расчувствовалась вдова Владимира Филимонова.

Алексей Филатов признался, что в отношении спектакля у него большие планы.