Дмитрий Певцов рассказал, что было главным в жизни Станислава Говорухина

Знаменитый советский и российский кинорежиссер, актер, политический деятель Станислав Говорухин сегодня отменил бы свой юбилей — 85 лет. Он внес неоценимый вклад в культурную и общественную жизнь страны. Актер, народный артист РФ Дмитрий Певцов рассказал корреспонденту ФАН, что было главным в жизни Говорухина.

«Мне кажется, он везде был человеком с большой буквы и везде для него всегда были на первом месте такие слова, как совесть, честь страны, любовь к искусству и творчеству. Это было для него очень серьезно», — говорит звезда «Бандитского Петербурга».

Актер с сожалением отмечает, что столь выдающие личности, как Станислав Говорухин, в отечественном кинематографе редкость.

«Это так печально, что такого масштаба личности, художники и светлые люди в нашем кинематографе становятся редкостью. Он начал с «Вертикали» и снимал совершенно блистательные фильмы, работал как актер и в том числе будучи уже политиком», — заключил Певцов.

Картина «Вертикаль», о которой упоминает актер, стала дипломным проектом режиссеров Станислава Говорухина и Бориса Дурова. Премьера советского художественного фильма про альпинизм состоялась в июле 1967 года. Именно эта лента после выхода на широкий экран принесла всесоюзную известность автору-исполнителю Владимиру Высоцкому и его песням.

Ранее актер театра и кино, телеведущий Марат Башаров с теплом рассказал о Станиславе Говорухине и вспомнил веселый случай из жизни, как режиссер научил его пить водку.