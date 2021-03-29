Игры и общение, музыка и мультфильмы, развивающие программы и десятки способов увлечь непоседу, пока родители заняты, — эти возможности предлагает планшет для детей. И даже если кроха совсем мал, устройство будет выполнять свои задачи. Ведь малыши гораздо быстрее взрослых осваивают гаджеты и уверенно пользуются ими уже в дошкольном возрасте. А для подростков планшет и вовсе становится незаменимым устройством. Без него — как без рук: ни уроки сделать, ни с друзьями поиграть.

Какой планшет купить ребенку до 5 лет? Какое устройство порадует требовательного игромана-подростка? И какой девайс не ударит больно по карману родителей, но может быть использован как планшет для игр или мультиков? Журналист ФАН сделал подборку лучших устройств для детского использования.

Какой планшет купить ребенку: критерии выбора

Считается, что выбор устройства определяется только финансовыми возможностями родителей, но это не вполне верно. На самом деле, покупать дорогой девайс, даже если есть такая возможность, не стоит никому: ни дошкольнику, ни подростку. Первый вовсе не оценит родительских вложений, а подростки, выросшие в окружении техники, редко относятся к ней аккуратно и не заботятся о ее сохранности.

Поэтому разумным решением станет выбор модели бюджетного и среднего ценового сегментов. Среди недорогих предложений можно найти вполне достойные варианты, если ориентироваться на технические характеристики устройств. Совсем дешевая и некачественная техника быстро разочарует, кроме того, может причинить вред глазам. Чтобы не портить зрение ребенку и нервы маме и папе, при выборе устройства стоит ориентироваться на несколько особенностей.

Размер экрана

Он измеряется в дюймах и может обладать диагональю 7–10,4”. На первый взгляд, чем больше диагональ, тем лучше: и играть на таком устройстве удобнее, и мультики смотреть. Но важно учитывать, что увеличение экрана неизменно приводит к увеличению стоимости устройства. Кроме того, чем больше гаджет, тем больше его вес, а значит, держать его в руках малышу может быть неудобно.

Совет. Чем младше ребенок, тем меньше должен быть девайс. Оптимальная диагональ экрана планшета для детей от 3 лет — 7–8 дюймов. Для детей старше можно выбирать традиционный формат с 10-дюймовым экраном.

Разрешение экрана

Качество картинки редко служит приоритетом для родителей при покупке, и производители это отлично знают. А потому планшеты для детей младше 6 лет нередко оснащают экранами с низким разрешением. Параметры 1024х600 — это ничтожно мало, хотя именно столько демонстрируют популярные модели сегмента Kids.

Низкое качество картинки повышает нагрузку на глаза ребенка, которому приходится всматриваться в элементы изображения на экране. Со временем, если малыш будет играть на планшете слишком часто, это может привести к ухудшению зрения.

Совет. Чтобы не навредить глазам ребенка, выбирайте девайс с разрешением экрана от 1024х800 пикселей, а при его использовании не позволяйте ребенку подносить устройство к глазам слишком близко.

Объем оперативной памяти

Этот параметр определяет скорость работы и возможности устройства. Чем больше «оперативки», тем шустрее будет работать девайс. Поэтому нет смысла покупать планшет для игр, в котором лишь 1 Гб оперативной памяти. Он будет часто подвисать и раздражать своего пользователя. Но для моделей, ориентированных на дошкольников, этого вполне достаточно. Соответственно, решая вопрос, какой планшет купить ребенку 6–7 лет, можно отдать предпочтение «маломощным» устройствам.

Совет. Определитесь, для какой именно цели планируете использовать планшет. Для видеоигр нужно больше памяти — не менее 3 Гб. Если нужен планшет для мультиков ребенку, 1–2 Гб оперативной памяти хватит.

Размер внутреннего накопителя

Еще один параметр, требующий внимания родителей. Чем больше внутренней памяти, тем больше игр и приложений можно будет установить. Но гнаться за слишком большими объемами тоже не стоит. Все-таки планшеты — не компьютеры, и хранить много информации на их внутренних дисках не принято.

Совет. Выбирайте устройство с объемом памяти от 8 Гб. Предпочтительно, чтобы модель поддерживала карты памяти. Переплачивать за модели с объемом памяти более 64 Гб нет смысла.

Средства защиты

Чем младше ребенок, тем более качественно должно быть защищено устройство от внешних факторов. Если в модели реализована защита от влаги и пыли, родители могут быть уверены, что не придется покупать новый девайс, когда малыш случайно прольет на него сок или уронит крошки от печенья.

Незаменимое средство защиты для планшетов малышей — силиконовый бампер с утолщенными углами. Даже если кроха сбросит девайс на пол, он не пострадает. В вопросе, какой планшет купить ребенку 8–10 лет, безопасность использования стоит не так остро, но тоже важна.

Совет. Обратите внимание на модели, в комплектации которых предусмотрен защитный чехол. Если его нет, подберите совместимый. Чехлы из силикона, утолщенные по периметру, обладают противоударной защитой. А в виде книжки позволяют расположить устройство на столе под углом и удобно смотреть мультики или фильмы.

Лучшие планшеты для детей по версии ФАН

Мы сделали подборку новинок 2020–2021 годов, а также включили в рейтинг модели, которые пользуются неизменным спросом среди родителей.

TurboKids Star

Новинка 2021 года сохранила преимущества предыдущих моделей производителя. Ее корпус сделан из толстого, мягкого пластика, который, в отличие от любого чехла, невозможно снять. Это недорогой планшет для ребенка младшего возраста, отлично защищенный от ударов, падений и оснащенный специальной детской «оболочкой» с предустановленными играми и детскими приложениями.

Родителям не стоит ждать от планшета чудес, так как он ориентирован только на использование малышами. У него слабая камера, мало оперативной памяти, он не потянет гонки-стрелялки, однако скорости его работы достаточно для детских развивающих игр. Разрешение экрана — на хорошем уровне, а емкость аккумулятора — целых 5000 мА/ч. Благодаря этому девайс не сядет через пару часов активного использования и его можно смело брать с собой в дальнюю дорогу.

Средняя цена — 6490 рублей.

BQ 7098G Armor Power/t

Еще один недорогой планшет для ребенка, в комплектации которого есть целая коллекция вариантов оформления корпуса. Технические особенности относят к решениям для детей возрастом от 6–8 до десяти лет. Модель заключена в ударопрочный бампер с углами-накладками, оснащена экраном с низким разрешением, обладает небольшим запасом оперативной памяти и очень слабыми камерами.

Но чего у нее много — так это запаса заряда батареи, который составляет 6500 мА/ч. Работает девайс долго, и это — его основное преимущество. Детского интерфейса у него нет, как и функции родительского контроля. Можно установить две SIM-карты, пользоваться мобильным интернетом, а родители всегда смогут сделать «контрольный звонок» на планшет, если нужно срочно связаться с чадом.

Средняя цена — 5790 рублей.

DIGMA Optima 7 X700 4G

В линейке DIGMA можно найти недорогие устройства с базовыми характеристиками. Этот планшет не позиционируется детским, но родители могут отдать ему предпочтение из-за доступной стоимости, компактного размера и возможностей, которых будет достаточно младшему школьнику. Среди них — неплохой объем оперативной памяти, благодаря чему планшет тянет игры и видео, и операционная система Android последней версии, что позволяет устройству с небольшим запасом батареи проявлять хорошую энергоемкость и работать долго.

Модель оснащена слотами под 2 SIM-карты и внутренним запасом памяти в 32 Гб. Ребенок сможет пользоваться мобильным интернетом для игр, общения и учебы, а также устанавливать на планшет различные приложения. Оставлять ребенка без внимания при этом не стоит, так как функции родительского контроля в девайсе нет. Изображение и динамики посредственные, что отражается на качестве картинки и звука.

Средняя цена — 7990 рублей.

Lenovo Tab M10 TB-X306F

Модель 2020 года порадует старшеклассников и их родителей. Первых — хорошей технической начинкой, благодаря которой не тормозят даже тяжелые игры, а емкий аккумулятор позволяет играть, общаться и серфить по интернету хоть целый день. Родителям понравится стоимость устройства: она ниже при минимальном объеме внутренней памяти в 32 Гб, предусмотренном моделью, но по мере увеличения внутренней емкости растет и цена.

Среди преимуществ пользователи отмечают качественный стереозвук, хорошую производительность и большой размер экрана. Хоть модель и не позиционируется детской, но функции родительского контроля в ней реализованы отлично. Кроме ограничений доступа на «взрослые» сайты есть блокировка игры в движении. Если чадо решит поиграть в автобусе или на ходу, от тряски экран заблокируется.

Средняя цена — 11 490 рублей.

HUAWEI MatePad T 10 32Gb LTE

Еще одна новинка 2020 года подходит для игр и обучения в режиме онлайн. Модель оснащена модулем для SIM-карты и поддерживает высокоскоростной интернет LTE. Общаться в режиме онлайн-конференций позволяет камера с неплохим разрешением, а размер дисплея одновременно удобен для чтения и развлечений, а также позволяет носить устройство с собой в портфеле.

По мнению пользователей, существенный недостаток модели — отсутствие сервисов Google, что ограничивает возможности по выбору и установке приложений. Но в отношении скорости работы претензий нет: планшет тянет и игры, и видео, не тормозит во время интернет-серфинга. И даже при активном использовании работает долго: заряда батареи хватает минимум на четыре часа.

Средняя цена — 12 649 рублей.

Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB

Модель можно рассматривать как решение для старших школьников. Планшет подходит для игр, интернет-серфинга, поиска и загрузки учебных материалов. Он тонкий и легкий, быстрый, с динамично и плавно меняющейся картинкой. Оснащен двумя камерами с достойным разрешением и стереодинамиками.

Единственное, чего устройству не хватает, — слота для SIM-карты. Из-за этого доступ в интернет ограничен привязанностью к роутеру. По отзывам пользователей, еще один недостаток модели — отсутствие фирменных чехлов: найти защитную «оболочку» пока невозможно. При этом корпус скользкий, так как выполнен из металла, и требует аккуратного обращения.

Средняя цена — 16 600 рублей.