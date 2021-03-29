Назойливый лебедь Седрик пять лет стучит клювом в двери британца. ФАН-ТВ

Лебедь по имени Седрик со своей подругой восемь лет живут в одном из дренажных водоемов Нортгемптона. За это время Седрик стал худшим соседом в мире: птица несколько раз в день приходит к дому Стивена Легга и стучит клювом в дверь или бьет по почтовому ящику.

«Каждый год весной он ежедневно приходит сюда, а к лету бросает это занятие. В какие-то дни Седрик стучится в дверь по три часа за раз, в другие — ударяет клювом пару раз и уходит. Шум разносится по всему дому. Вреда он не приносит, но очень раздражает», — рассказал британец.

Поведение назойливого соседа не поддается объяснению — жители близлежащих домов не получают от Седрика и толики того повышенного внимания, которое достается Стивену.

Британец уже привык к лебедю и даже смонтировал небольшой видеоролик, где записал забавное поведение птицы. Его посмотрели тысячи людей и теперь засыпают британца письмами.