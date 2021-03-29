Не приемлю лицемерие, или Давайте все говорить матом! Колонка Карена Шахназарова

Нужна ли нам цензура? Этот вопрос звучит все чаще.

Думаю, определенные ограничения в сфере культуры должны быть. Де-факто цензура и так существует: написаны законы, которые нужно исполнять, а кроме того, определен перечень организаций, которые должны следить, как эти законы соблюдают. Например, у нас запрещена нецензурная лексика. При этом создается ощущение, что никто за этим не следит. И книги выходят с нецензурной лексикой, и в кино мат проскакивает (хотя и в меньшей степени), и в музыке, и в театральных спектаклях.

Получается, что на культуру закон как бы и не распространяется… А ведь это, если вдуматься, откровенное лицемерие. Позицию «тут можно, а тут нельзя» — я не понимаю и не принимаю. Если общество негласно разрешает нецензурную лексику в литературе, кино, музыке, театре — почему это же самое общество запрещает мне использовать мат, например, во время публичных выступлений? Если мы пришли к осознанию, что без мата теперь и слова не можем сказать, — давайте тогда употреблять нецензурную брань повсеместно! Давайте в школе ее преподавать!

Конечно, я сейчас утрирую. И так делать не надо. Но давайте определимся: если мы говорим мату нет — пусть это будет твердое, окончательное нет.

Лично я считаю, что искусство вполне может существовать без ненормативной лексики. Слава богу, Достоевский и Толстой писали без мата и, как говорится, неплохо писали.

Но закон должен быть законом, а не рекомендацией, и соблюдаться во всех сферах. Сейчас же ситуация с употреблением ненормативной лексики доходит до абсурда. Например, если я обругаю кого-то матом на улице — это подсудное дело, статья о хулиганстве. В то же время если я употребляю эти слова в художественном произведении, в песне, на театральной сцене или в кино — это как бы «искусство».

Должна же быть какая-то элементарная логика?