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Не приемлю лицемерие, или Давайте все говорить матом! Колонка Карена Шахназарова

Не приемлю лицемерие, или Давайте все говорить матом! Колонка Карена Шахназарова

Нужна ли нам цензура? Этот вопрос звучит все чаще.

Думаю, определенные ограничения в сфере культуры должны быть. Де-факто цензура и так существует: написаны законы, которые нужно исполнять, а кроме того, определен перечень организаций, которые должны следить, как эти законы соблюдают. Например, у нас запрещена нецензурная лексика. При этом создается ощущение, что никто за этим не следит. И книги выходят с нецензурной лексикой, и в кино мат проскакивает (хотя и в меньшей степени), и в музыке, и в театральных спектаклях.

Получается, что на культуру закон как бы и не распространяется… А ведь это, если вдуматься, откровенное лицемерие. Позицию «тут можно, а тут нельзя» — я не понимаю и не принимаю. Если общество негласно разрешает нецензурную лексику в литературе, кино, музыке, театре — почему это же самое общество запрещает мне использовать мат, например, во время публичных выступлений? Если мы пришли к осознанию, что без мата теперь и слова не можем сказать, — давайте тогда употреблять нецензурную брань повсеместно! Давайте в школе ее преподавать!

Карен Шахназаров: «Лично я считаю, что искусство вполне может существовать без ненормативной лексики»

Конечно, я сейчас утрирую. И так делать не надо. Но давайте определимся: если мы говорим мату нет — пусть это будет твердое, окончательное нет.

Лично я считаю, что искусство вполне может существовать без ненормативной лексики. Слава богу, Достоевский и Толстой писали без мата и, как говорится, неплохо писали.

Но закон должен быть законом, а не рекомендацией, и соблюдаться во всех сферах. Сейчас же ситуация с употреблением ненормативной лексики доходит до абсурда. Например, если я обругаю кого-то матом на улице — это подсудное дело, статья о хулиганстве. В то же время если я употребляю эти слова в художественном произведении, в песне, на театральной сцене или в кино — это как бы «искусство».

Должна же быть какая-то элементарная логика?

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